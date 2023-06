Via da Napoli ma resta in Serie A: fissato il prezzo di Simeone

Il futuro di Simeone sembra essere lontano dal Napoli; per l’attaccante possibile permanenza in Serie A con un top team pronto ad accoglierlo

La stagione del Napoli è stata a dir poco entusiasmante; i partenopei, dopo più di trent’anni, sono tornati a vincere il campionato. Una Serie A dominata dalla prima giornata con Spalletti grande protagonista; il tecnico ha cambiato la mentalità del Napoli portando un gioco con cui i suoi ragazzi hanno incantato in Italia e in Europa.

Tra i protagonisti di questo scudetto troviamo anche Simeone; l’attaccante, nonostante non fosse il titolare del Napoli (al centro dell’attacco, infatti, era presente Osimhen) ha saputo dare un contributo determinante per la stagione partenopea. Sono nove i gol realizzati dal classe 1995 contando tutte le competizioni; numeri importanti per un giocatore non impiegato con continuità.

Il futuro di Simeone potrebbe essere lontano da Napoli; l’attaccante, però, sembra destinato a restare in Serie A; stando a quanto riportato dal Messaggero, sul giocatore è forte l’interesse della Lazio. I biancocelesti, nella stagione appena passata, hanno avuto un grande problema ed è quello relativo al reparto offensivo.

Immobile ha avuto diversi problemi fisici e questo ha impedito al centravanti della nazionale di essere continuo come suo solito; in assenza dell’attaccante azzurro, Sarri ha optato per la soluzione del falso nueve con Pedro o Felipe Anderson a fare da attaccante centrale. Una soluzione che ha portato risultati importanti ma la Lazio ha bisogno di un centravanti di ruolo per permettere a Immobile di rifiatare.

In una stagione, la prossima, dove la Lazio è chiamata al triplo impegno (Serie A, Champions League e Coppa Italia), Sarri ha bisogno di una rosa profonda con più alternative per affrontare al meglio le tre competizioni. Ecco perché il ruolo del centravanti di riserva è fondamentale con Simeone che potrebbe essere la scelta perfetta.

Simeone, possibile futuro alla Lazio: fissato il prezzo

La Lazio, dunque, ha bisogno di rinforzare il proprio reparto offensivo con un centravanti di riserva, un giocatore che possa permettere ad Immobile di rifiatare. Il profilo ideale sembra essere quello di Giovanni Simeone, reduce da una bellissima stagione con la maglia del Napoli dove ha contribuito alla vittoria dello scudetto.

Ma quanto costerebbe alla Lazio arrivare al Cholito? Stando a quanto riportato dal Messaggero, il Napoli (dopo aver riscattato Simeone versando dodici milioni nelle casse del Verona) chiederà venti milioni per la cessione dell’attaccante. Un prezzo importante ma il giocatore ha dimostrato di poter essere il perfetto dodicesimo uomo; la Lazio, per affrontare al meglio la Champions, ha bisogno di rinforzarsi e in attacco bisogna monitorare la situazione relativa a Giovanni Simeone. Può essere lui il nuovo attaccante biancoceleste.