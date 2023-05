“Napoli. Bello e impossibile”, il racconto dello scudetto più inatteso

Lo scudetto del Napoli celebrato a più riprese dai festeggiamenti dei tifosi e non solo: il racconto di un’impresa storica

In pochi, tra tifosi e addetti ai lavori, avrebbero pensato sul serio che quest’anno il Napoli avrebbe potuto non solo lottare per lo scudetto ma addirittura vincerlo. In una delle annate più sorprendenti del calcio italiano, gli azzurri si sono divertiti non solo a ribaltare i pronostici ma a stracciare letteralmente la concorrenza, dominando il campionato e giungendo all’agognato terzo scudetto, quello atteso da ben 33 anni. Un’impresa storica per la squadra di Spalletti e per tutta una città e un popolo, raccontata da Nicola Lo Conte, nostro redattore qui su Calciomercato.it, nel libro “Napoli. Bello e impossibile” per Kenness editore.

Un volume in cui viene ripercorsa tutta l’annata dei partenopei, dal pre-campionato in cui la rivoluzione voluta da De Laurentiis aveva lasciato grande scetticismo nell’ambiente, fino a un inizio di stagione folgorante e una cavalcata diventata poi irresistibile, compreso il brillante percorso in Champions League.

Largo spazio ai personaggi cardine di questo trionfo: il ds Giuntoli che ha stravolto la squadra, Spalletti che l’ha plasmata trasformandola in una armata inarrestabile, il bomber Osimhen e poi i vari Kvaratskhelia, Kim, Lobotka, Anguissa, Di Lorenzo, tutti protagonisti di un percorso indimenticabile. Raccontando non soltanto l’evolversi del torneo ma anche le emozioni fortissime di una piazza che è passata dall’incredulità ad una esplosione di gioia collettiva che ha avvolto Napoli e dintorni già settimane prima del conforto della matematica, per un “sogno nel cuore” diventato finalmente realtà che ha dato vita a festeggiamenti destinati a durare ancora a lungo, per uno spettacolo unico al mondo.

Il volume sarà disponibile in tutte le librerie dal 31 maggio, ma è già preordinabile su Amazon e in uscita sugli store online per il 2 giugno.