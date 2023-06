Terremoto Milan, via pure Pioli: Cardinale ha scelto Conte

L’addio di Maldini è ufficiale, Massara anche saluterà, ma il terremoto in casa Milan può coinvolgere anche Pioli: all-in per Antonio Conte

Un terremoto che non si sa quali effetti potrà avere sul Milan del futuro. Che i rapporti tra la proprietà e Paolo Maldini non fossero idilliaci era cosa nota, fin dalla scorsa estate quando si arrivò ad un passo dalla rottura.

Questa volta la separazione si è concretizzata con il comunicato diramato dalla società rossonera che ufficializza l’addio dell’ex direttore tecnico e indimenticata bandiera del club. Con Maldini è destinato ad andare via anche il direttore sportivo Frederic Massara, per il quale però il comunicato ufficiale non è ancora stato diramato.

Questione, pare, soltanto formale, perché anche questo addio sembra essere certo. Come sembrerebbe certa la conferma di Stefano Pioli. La proprietà, con Gerry Cardinale in testa, ha sempre dimostrato stima per il tecnico che ha riportato lo scudetto a Milanello e l’intenzione dovrebbe essere di continuare insieme.

Ma il terremoto che ha stravolto l’organigramma del Milan potrebbe coinvolgere anche la panchina e in questo caso il nome che torna di moda è quello di Conte.

Calciomercato Milan, Cardinale vuole Conte

E’ lui il sogno di Gerry Cardinale. Il patron del Milan ha in mente di provare il tutto per tutto per portare in rossonero il tecnico salentino. Chiusa la sua esperienza al Tottenham, l’ex Inter è pronto a tornare in sella ad un club italiano e il suo nome è stato accostato anche alla Roma in caso dovesse andare via Mourinho.

Ma il Milan ha tutta l’intenzione di provarci, stando a quanto riferisce l’insider Enganche su Twitter, dopo l’addio di Maldini e Massara, Cardinale è intenzionato a fare all-in per portare Antonio Conte sulla panchina rossonera. Certo l’arrivo del tecnico pugliese richiederebbe anche investimenti importante per la società, visto che l’ex Juventus non è certo tipo da accontentarsi di giovani di belle speranze.

Si vedrà se il Milan cambierà completamente, mandando via anche Pioli o se l’allenatore sarà confermato alla guida del club. Al momento, la strada sembra essere quella della continuità, almeno in panchina, ma il nome di Conte risuona in ottica rossonera.