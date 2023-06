Milan senza pace e ribaltone anche in panchina: l’ombra di una big su Pioli

Manca solo l’ufficialità per l’addio di Maldini e Massara al Milan. Nubi anche in panchina su Stefano Pioli: il tecnico nel mirino di una big

Terremoto al Milan con la proprietà ai ferri corti con l’area tecnica. Maldini e Massara vanno ormai verso l’addio e mancherebbe solo l’ufficialità per il loro addio al ‘Diavolo’.

Rapporto che già scricchiolava da tempo, con Maldini soprattutto e Cardinale mai in totale sintonia sul progetto e gli investimenti sul mercato. Finita la stagione i nodi sono tornati al pettine, con i vertici societari che non hanno perdonato alla dirigenza l’ultimo mercato e le delusioni De Ketelaere e Origi. Il Milan cambia così volto, affidandosi comunque alle soluzioni interne: probabile promozione per Moncada (attuale responsabile degli osservatori) e maggiori poteri all’Ad Furlani. Inoltre, lo stesso Cardinale assicurerebbe una presenza più massiccia a Milano e una vicinanza maggiore a squadra e dirigenza.

Milan, ombre su Pioli: tre suggestioni e i rumors sul Napoli

Non dovrebbero esserci scossoni invece, almeno per il momento, in panchina: Pioli è confermatissimo dalla società, però alcune nubi si addensano anche sulla posizione del tecnico di Parma.

Considerando il rapporto dell’allenatore con la coppia Maldini-Massara, non sarebbero da escludere colpi di scena anche alla guida tecnica. Come scrive il ‘Messaggero’, da non scartare un ribaltone anche in panchina dove eventualmente tornerebbero in scena le suggestioni che portano a Conte, De Zerbi e Sarri se quest’ultimo non dovesse trovare una sinergia totale con Lotito alla Lazio dopo l’addio del Ds Tare. Per gli altri due, comunque, rimarrebbe il nodo ingaggio, fuori dai parametri della proprietà milanista. Inoltre, occhio anche a un possibile colpo di mano di Pioli: il tecnico, orfano di Maldini e Pioli, potrebbe anche decidere di dimettersi come riporta ‘MilanTimes’. E dietro un eventuale passo indietro di Pioli potrebbe esserci anche l’ombra del Napoli e il corteggiamento di De Laurentiis.