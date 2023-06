Maldini torna in bilico: il punto dopo l’incontro con Cardinale | CM.IT

Le ultime sul futuro del Milan: ecco il punto della situazione dopo l’incontro tra il numero uno di RedBird e il dirigente rossonero

Il Milan e i suoi tifosi ripiombano nell’incubo di un’estate fa, quando Paolo Maldini e Frederic Massara sono stati ad un passo dall’addio.

La firma sul rinnovo, poi, è arrivata solamente a poche ore dalla scadenza del contratto, ma il periodo perso ha rallentato inesorabilmente il calciomercato. Ora i tifosi sperano che non si ripeta la stessa storia, ma l’incontro che c’è stato tra Gerry Cardinale e Paolo Maldini non è proprio andato nel migliore dei modi. Un incontro in cui è stato fatto chiaramente un bilancio di fine stagione e in cui si è guardato al futuro.

Nessuna tensione tra le parti, ma un rispetto reciproco. E’ pure vero, però, come raccolto da Calciomercato.it, che non risulta una sintonia totale, anzi. C’è una divergenza di vedute, tanto che il futuro resta tutto da scrivere e ogni ipotesi, compresa quella della separazione, non si può escludere.

Servirà fare chiarezza nel giro di poche ore per non commettere lo stesso errore fatto la scorsa estate e inevitabilmente qualcuno dovrà fare un passo indietro per il bene del Milan.

La posizione di Maldini, che in questi anni è stato visto dai tifosi, di fatto, come il garante del progetto rossonero, non è cambiata. Vuole mantenere la propria autonomia, per poter investire così da rendere il Milan più forte. E’ evidente che un suo addio creerebbe non pochi malumori, non solo tra i sostenitori rossoneri, ma anche tra i giocatori che si fidano ciecamente di lui.