Milan, prima cessione big del dopo Maldini: visite mediche prenotate

Il Milan si prepara già a perdere uno dei propri titolari. Il destino di Brahim Diaz appare segnato in vista della prossima estate

Il recente addio di Paolo Maldini al Milan ha scosso un ambiente che si prepara quindi a ripartire con un altro spartito rispetto al recente passato. I rossoneri lo faranno forti di una nuova qualificazione Champions, e con tanta voglia di rimettersi in ritmo con il desiderio di alzare di nuovo l’asticella il prossimo anno.

Al netto dei recenti cambiamenti societari i rossoneri si guardano già intorno per quello che sarà il prossimo futuro anche in sede di calciomercato. Come vi abbiamo raccontato l’affare Kamada è ancora vivo, ma servirà tempo, poi bisognerà pensare anche ad altre questioni, come quella relativa all’addio ormai sempre più vicino di Brahim Diaz. Il fantasista spagnolo è in prestito dal Real Madrid che ora è pronto a riaccoglierlo al Bernabeu, soprattutto dopo la partenza di Marco Asensio.

Il classe 1999 che da tre anni è a Milano è reduce da una buona stagione personale, con ben 7 gol ed altrettanti assist in 45 presenze complessive tra coppe e campionato.

Calciomercato Milan, Brahim Diaz verso i saluti: visita e rinnovo col Real

Diaz, impiegato sia tra trequartista che da esterno destro, è stato quindi un tassello molto importante per Pioli, ma il suo futuro appare segnato. Come appreso anche da Calciomercato.it il Milan appare ormai rassegnato a vederlo andar via con il Real pronto anche a rinnovargli il contratto.

Brahim Diaz dovrebbe quindi essere il primo acquisto del Madrid per la prossima stagione, con il numero 10 rossonero che andrebbe a rimpiazzare di fatto Asensio. Come evidenziato da ‘ElNacional.cat’ il classe 1999 di Malaga diventerebbe il prossimo colpo del Real una volta superate le visite mediche di rito.

L’addio con rinnovo, probabilmente fino al 2027, è quindi prossimo col Milan che dovrà inevitabilmente guardarsi intorno per sopperire ad una partenza non da poco. Diaz è stato infatti un jolly offensivo prezioso per Pioli che spesso ha fatto affidamento su di lui.