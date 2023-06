Brahim Diaz verso l’addio: Pioli aspetta il trequartista | CM.IT

Il tecnico rossonero potrebbe avere un nuovo trequartista. E’ sempre più complicata la permanenza dello spagnolo

In casa Milan tutte le attenzioni sono rivolte alle questioni societarie, con gli addii di Paolo Maldini e Frederic Massara. I due dirigenti non verranno sostituiti, ma sarà promosso Moncada, che verrà affiancato da Giorgio Furlani. L’Amministratore Delegato, protagonista della trattativa che ha portato al rinnovo di Leao, avrà sempre più un ruolo centrale.

Ma il calciomercato non è stato del tutto messo da parte. Come abbiamo scritto su Calciomercato.it, l’affare Kamada è ancora vivo, ma servirà del tempo per le firme. Una volta risolte le questioni burocratiche, legate agli agenti, non dovrebbero esserci più ostacoli. Si respira tanto ottimismo, ma servirà aspettare una ventina di giorni.

Milan, Diaz verso il Real Madrid: il punto

Stefano Pioli attende, dunque, fiducioso l’arrivo del trequartista giapponese. Il tecnico rossonero ha approvato il suo acquisto, che di fatto andrà a colmare il vuoto lasciato da Brahim Diaz.

Le speranze di vedere lo spagnolo a Milano sono ormai quasi nulle e il club rossonero – come appreso da Calciomercato.it – appare rassegnato a vederlo andar via, nonostante la volontà di trattenerlo mettendo sul piatto un’offerta inferiore ai 20 milioni di euro. C’è il Real Madrid nel suo futuro. I blancos dopo gli addii di Asensio e Hazard hanno deciso di riportarlo a casa e per Brahim Diaz è così pronto il rinnovo.