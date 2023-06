L’ex Roma lo manda alla Juve: zero gol e dieci milioni

Possibile colpo a sorpresa per la Juventus, lo manda l’ex Roma. L’indiscrezione con tutte le cifre e i dettagli

Con il patteggiamento per il filone stipendi e la chiusura dei processi sportivi, anche la dirigenza della Juventus può iniziare a pianificare la prossima stagione e il calciomercato estivo.

Dopo la fine della stagione sono arrivati i primi addii in casa bianconera, con i saluti di Paredes e Di Maria, mentre la società non molla Rabiot e in queste ore farà un nuovo tentativo per convincere in extremis il centrocampista francese a rinnovare il contratto in scadenza a fine giugno.

Nel frattempo sono iniziati a circolare anche i primi nomi in entrata. Secondo quanto riportato da ‘goal.com’, spunta a sorpresa anche il profilo di Timothy Weah: l’attaccante statunitense del Lille sarebbe finito nel mirino del club bianconero per rinforzare il reparto offensivo.

Calciomercato Juventus, occhi su Weah del Lille

Come riportato da ‘goal’, il prezzo di Weah si aggira intorno ai 10 milioni di euro. Una cifra contenuta che potrebbe convincere la Juventus vista la duttilità del gioiello classe 2000 statunitense.

Weah non viene da una stagione positiva: zero gol in 29 presenze in campionato. Ma può svolgere diversi ruoli in attacco e rappresenta così un’importante occasione per la società bianconera, soprattutto alla luce delle nuove strategie di mercato del club e della politica di contenimento dei costi. Uno dei prossimi colpi in entrata potrebbe dunque arrivare dalla Ligue 1 e dal Lille dell’ex Roma Fonseca.