Maignan via con Maldini e Massara: rivolta in casa Milan

I due dirigenti rossoneri sono stati allontanati da Gerry Cardinale dopo l’incontro andato in scena nella giornata di ieri

Bufera improvvisa in casa Milan in seguito al summit che ha portato ad una spaccatura all’interno della dirigenza. Come raccontato nella giornata di ieri, l’incontro andato in scena tra Maldini e Cardinale per tracciare un bilancio della stagione non ha sortito gli effetti sperati, evidenziando invece la netta divergenza di vedute.

Una situazione precipitata nel giro di pochissime ore, culminata con la fine dell’era di Maldini e Massara per scelta dello stesso Cardinale. Una decisione che ha suscitato più di una perplessità all’interno dello spogliatoio rossonero, come del resto palesato immediatamente da Rafael Leao con un tweet. Un divorzio che genera comprensibilmente grande apprensione su quelle che saranno le ambizioni sportive del club milanista.

Maldini e Massara, premiati tra l’altro come migliori dirigenti dello scorso anno al Globe Soccer Awards di novembre, erano riusciti nell’impresa rilanciare il Milan ai livelli più alti del calcio europeo grazie al loro operato in dirigenza, riportando in casa rossonera uno scudetto che mancava da oltre dieci anni. Dopo le prime crepe che si erano create la scorsa estate con la nuova proprietà, si è evidentemente arrivati adesso ad un punto di non ritorno.

Calciomercato Milan, spogliatoio in rivolta: ‘ceduto’ anche Maignan

Riprendendo il malumore che si è diffuso all’interno dello spogliatoio rossonero a causa degli addii di Maldini e Massara, nel sondaggio di questa mattina su Calciomercato.it abbiamo chiesto ai tifosi rossoneri quale potrebbe essere la cessione più dolorosa sul mercato.

A trionfare con il 35,8% dei voti è stato Mike Maignan, indicato come l’addio più pesante qualora dovesse essere sacrificato sul prossimo mercato. Il portiere francese è stato addirittura preferito anche a Rafa Leao, secondo più votato con il 32,1%. Sul portoghese ha probabilmente inciso anche il rinnovo appena siglato che lo rende meno ‘vulnerabile’ in uscita. A dividersi gli ultimi due posti del sondaggio lanciato su Twitter Theo Hernandez e Sandro Tonali, rispettivamente al 26,3% il francese e 5,8% l’italiano.