Maldini e Massara allontanati dal Milan: giocatori in rivolta

Cardinale ha silurato Paolo Maldini, con Massara intenzionato a seguire la bandiera rossonera: i giocatori del Milan sono in rivolta

Nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it come l‘incontro tra Cardinale e l’accoppiata Maldini-Massara non fosse andato bene e, nella serata di ieri, è poi arrivata la notizia della rottura tra le parti.

La proprietà americana aveva visioni divergenti rispetto a Paolo Maldini e Frederic Massara e non ci sono stati margini per trovare un punto di mediazione. I rapporti tra i due dirigenti e la proprietà americana non erano idilliaci e anche l’ultimo rinnovo era arrivato in extremis, ma una rottura totale è comunque un colpo di scena ad un giorno dal termine della stagione. Maldini e Massara avevano appena siglato il rinnovo di Rafael Leao e stavano continuando a lavorare sul mercato del Milan. In tutto questo, la squadra non sembra aver preso bene la notizia.

Maldini e Massara out: lo spogliatoio del Milan in subbuglio

Attenzione a quello che succederà a Milano nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. La scelta della proprietà di rompere con Paolo Maldini e Frederic Massara potrebbe avere delle pesanti conseguenze.

Secondo quanto riportato da ‘Repubblica’, lo spogliatoio del Milan avrebbe reagito in malo modo all’allontanamento dei due dirigenti: artefici dello scudetto della scorsa stagione. Un aspetto che potrebbe destare anche qualche preoccupazione per i tifosi, perché diverse stelle del ‘Diavolo’ si sono infuriate appena sono stati informati della decisione presa. In particolare Theo Hernandez, Mike Maignan e Rafael Leao sono stati i giocatori a prenderla peggio. Il portoghese ha espresso le proprie perplessità anche con un tweet emblematico.

🤔 — Rafael Leão (@RafaeLeao7) June 5, 2023



Sempre secondo Repubblica, a questo punto, Theo Hernandez potrebbe anche chiedere la cessione e andare in cerca di una nuova avventura. Senza più il legame con Maldini e Massara, inoltre, anche il rinnovo di Maignan sembra farsi molto più complicato. Le ragioni del contendere sarebbero state due in particolare: il budget di 50 milioni, considerato troppo basso da Maldini e Massara, e la conferma di Stefano Pioli. La proprietà, invece, non ha perdonato le scelte dell’ultimo mercato estivo: Origi e De Ketelaere sono stati due flop costati molto caro.