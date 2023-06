Cardinale caccia Maldini e Massara: i segnali negativi della serata

Le ultime sul futuro dei due dirigenti, pronti a lasciare il Milan. Ecco il punto della situazione

La situazione in Casa Milan appare sempre più compromessa. Paolo Maldini e Frederic Massara vanno verso la separazione.

Il summit tra il Direttore dell’Area Tecnica e Gerry Cardinale, come riportato su Calciomercato.it, non ha portato i frutti sperati e tutti i segnali portano verso un’unica direzione, quella dell’addio dei due dirigenti. Non c’è ancora alcuna comunicazione ufficiale, ma dalle parti di via Aldo Rossi tutto tace e non è per nulla una buona notizia per quello che ormai sembra davvero essere la fine dell’era Maldini.

Il rischio, per i tifosi del Milan, di rivivere quanto successo la scorsa estate è davvero concreto. Ma un anno fa, nonostante la lunga attesa, è poi arrivata la fumata bianca, con il rinnovo proprio sul gong. Ora la situazione è davvero precipitata e non ci sono i margini per il lieto fine. Cardinale ormai ha fatto la sua scelta.

Addio Maldini, ecco come cambia il Milan

Sono ore frenetiche, dunque, per il Milan, che si appresta a perdere parte della sua storia, Paolo Maldini.

Il dirigente rossonero, così come Frederic Massara, è vicino all’addio e se tutto dovesse essere confermato ci sarà bisogno di nuovi uomini per portare avanti il calciomercato.

Da oggi Igli Tare è sul ‘mercato’, dopo la separazione dalla Lazio, ma è possibile che Gerry Cardinale decida di affidarsi ai suoi uomini, dando maggiori poteri a Giorgio Furlani. L’Amministratore Delegato è stato tra i protagonisti del rinnovo di Rafael Leão e potrebbe essere affiancato da Moncada (con un nuovo contratto), l’uomo scout dei rossoneri. Il Milan è dunque pronto a vivere una nuova era, senza la sua leggenda. Va verso la conferma, invece, Stefano Pioli, che gode della stima di RedBird e salvo clamorosi colpi di scena sarà alla guida dei rossoneri.