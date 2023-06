Niente rinforzi galattici: Inter rifiutata due volte

Due delle possibili occasioni di mercato dell’Inter sembrano essersi già spente: doppio rifiuto e nuovo contratto in vista

I nerazzurri stanno vivendo la settimana più emozionante della propria stagione, anzi per molti calciatori anche della propria carriera: sabato sera c’è la finale di Champions League. Intanto, però, la dirigenza meneghina non se ne sta con le mani in mano e si muove anche sul mercato.

La volontà è quella di rinfrescare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione, per ripetere quanto fatto di buono quest’anno e per dare l’assalto allo scudetto. Tra le possibili occasioni monitorate dalla dirigenza dell’Inter ci sono anche due calciatori del Real Madrid, che sembravano essere in uscita fino a qualche mese fa: ora, però, potrebbe essersi ribaltato il mondo.

Cambia tutto per Ceballos e Nacho: Inter rifiutata, restano al Real

Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it in settimana, l’occasione Nacho si è praticamente spenta per l’Inter: il difensore si appresta a firmare nuovamente con il Real Madrid, come confermato anche dal quotidiano iberico ‘AS’.

Il difensore spagnolo aveva sul tavolo le offerte dei nerazzurri e della MLS, ma sembra sempre più intenzionato a restare un altro anno a Madrid. Un discorso similare si può fare anche su Dani Ceballos, calciatori di estro e qualità che farebbe estremamente comodo all’Inter. Le sue skills, in particolare a livello di dribbling, sarebbero proprio quello che manca al club meneghino in mezzo al campo.

Sempre secondo quanto riferito da ‘AS’, però, il Real Madrid si appresta a presentare un rinnovo di contratto di tre anni con annesso adeguamento dello stipendio. Un’eventualità che ridurrebbe al minimo le possibilità di vederlo in nerazzurro nella prossima stagione. Oltre all’Inter, Ceballos ha sul tavolo anche delle proposte dalla Premier League, ma la sua priorità resta il Real Madrid.