Juve: Miretti, Kean, Rovella e Cambiaso convocati in U21 per lo stage di Tirrenia

La Nazionale di Paolo Nicolato si avvicina all’Europeo Under 21 che si terrà in Romania e Georgia dal 21 giugno all’8 luglio. A Tirrenia ci sarà uno stage da mercoledì 7 a lunedì 12 giugno, con 28 convocati

La prima tappa di avvicinamento di Tirrenia precede la pubblicazione della lista definitiva dei 23 convocati per l’Europeo, che Nicolato comunicherà il 13 giugno.

L’Europeo che si giocherà in Romania e Georgia, oltre al proprio trofeo, mette in palio anche tre pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. L’Italia è stata inserita nel Gruppo D (con Francia, Svizzera e Norvegia) e giocherà nella cittadina romena di Cluj. Gli Azzurrini inizieranno contro la selezione transalpina, il 22 giugno. Seguiranno i match contro la formazione elvetica e quella nordica (il 25 ed il 28 dello stesso mese).

Per la Juventus sono arrivate due convocazioni: prenderanno parte allo stage a Tirrenia Moise Kean e Fabio Miretti. I due giocatori della rosa di Allegri hanno chiuso la stagione con prestazioni diametralmente opposte. Se da un lato l’attaccante ha chiuso in crescendo la stagione (si pensi alla prestazione di Siviglia, dove il 2000 è sceso in campo da titolare). Dall’altro, il centrocampista è apparso appannato e non è riuscito a ripetere nel finale di stagione quanto di buono aveva fatto vedere. In ogni caso, per lui regge la fiducia di Nicolato.

Due nomi di rientro dai prestiti

Per la Juventus però le belle notizie non sono terminate ai due giocatori precedentemente citati.

Tra le convocazioni di Paolo Nicolato figurano anche due nomi “del futuro” per la Juve: Nicolò Rovella e Andrea Cambiaso.

Entrambi i giocatori di proprietà della Juventus hanno trascorso la stagione in prestito. Tutti e due sono stati protagonisti agli ordini di due degli allenatori migliori dell’ultima Serie A, Palladino e Thiago Motta. E le loro prestazioni lo raccontano chiaramente, rispettivamente nel Monza e nel Bologna.

Il centrocampista tornerà alla ‘Signora’ per restarci: il posto da regista lasciato vacante da Paredes vede nell’ex Genoa il naturale padrone. Rovella è pronto per il grande salto. Per quanto riguarda Cambiaso, ci sono meno certezze. La grande stagione al ‘Dall’Ara’ gli permette però di coltivare speranze di conferma nella rosa della futura Juventus.

Alla Juve sono giorni febbrili, giornate campali. Difficile sapere ad oggi con chi ripartire. Due suggerimenti (anzi quattro) arrivano però dal CT dell’U21 Paolo Nicolato.