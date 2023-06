Juve e Napoli, salta un nome per la panchina: caso chiuso, si va avanti

Le panchine di Juventus e Napoli agitano il calciomercato degli allenatori. Ma uno dei nomi in lizza si sfila dalla lista dei papabili

Le dichiarazioni rilasciate ieri a ‘Sky Sport’ da Massimiliano Allegri, hanno fatto pensare ad un possibile addio dalla Juventus. Mentre, quelle di pochi minuti dopo a ‘Dazn’ sono sembrate di tutt’altro tenore.

“Mi scuso, sono venuto qui soltanto per ringraziare i ragazzi, i magazzinieri, i fisioterapisti e i dottori che hanno lavorato con grande professionalità. Ringrazio tutte le persone che hanno lavorato con me alla Continassa. Io sono stanco. A luglio, poi, deciderà la società come pianificare ed è giusto che sia così”, le prime parole dell’allenatore livornese. Poi, il cambio di rotta repentino: “Trattativa per la risoluzione consensuale del contratto? Non c’è nessuna trattativa, io sono a disposizione della società come ho sempre fatto“. Dunque, una situazione che resta in bilico.

Discorso diverso, invece, per il Napoli campione d’Italia. Luciano Spalletti ha annunciato che si fermerà per un anno e il presidente Aurelio De Laurentiis è a caccia del sostituto. Come raccontato da Calciomercato.it, in prima fila c’è Vincenzo Italiano della Fiorentina, seguito da Galtier, in uscita dal Paris Saint-Germain, e l’ex Rafa Benitez. Ma c’è un altro nome, accostato sia alla Juventus che al Napoli, che però sembra svanire definitivamente.

Juve e Napoli, salta Thiago Motta: resta al Bologna

Stiamo parlando di Thiago Motta, allenatore del Bologna, destinato a continuare ancora la sua avventura in rossoblu. Stando, infatti, a quanto riportato dall’agenzia di stampa ‘Ansa’, nell’incontro tenutosi oggi tra i massimi dirigenti e lo stesso allenatore italo-brasiliano, si sarebbe convenuto di restare ancora insieme, facendo così decadere tutte le altre possibilità. Caso chiuso, quindi: Bologna e Thiago Motta, avanti insieme.