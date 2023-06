Allegri, il messaggio profuma d’addio: “Futuro? Lo dirà la società. Nessuna trattativa per la risoluzione”

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria contro l’Udinese: annuncio sul futuro

Successo amaro per la Juventus contro l’Udinese, con i bianconeri che non riescono comunque a centrare la qualificazione alla prossima Europa League. Dopo la vittoria alla Dacia Arena, mister Massimiliano Allegri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Sport’.

Parole che sanno d’addio quelle dell’allenatore livornese, visibilmente commosso nel post gara: “Mi scuso, sono venuto qui soltanto per ringraziare i ragazzi, i magazzinieri, i fisioterapisti e i dottori che hanno lavorato con grande professionalità. Ringrazio tutte le persone che hanno lavorato con me alla Continassa. Io sono stanco. A luglio, poi, deciderà la società come pianificare ed è giusto che sia così“. Allegri spiega così il motivo delle lacrime: “Sono commosso, perché stata un’annata difficile. Ma anche bella. Ora non ho niente da dire, perché questa partita è stata fine a se stessa. Ma una vittoria comunque fa piacere, dato che quest’anno in trasferta abbiamo sofferto spesso. Non parlo della classifica, né del terzo posto. Abbiamo migliorato la classifica dello scorso anno, nonostante tutto“.

Dunque, da dove ricomincia l’anno prossimo il tecnico toscano? “Intanto me ne vado a casa. Poi ho il mio nipotino, ho il mio cavallo che corre. Io faccio l’allenatore e la società dovrà pensare alla squadra. Ora vado in vacanza, poi riprenderò il lavoro. È finita la stagione e noi siamo stanchi, non vediamo l’ora di andare in vacanza. Sono stato accusato, ma in questa stagione siamo stati anche fortunati, perché il settore giovanile ci ha dato cinque giovani. Ci sono state anche delle cose positive. Non era semplice con la sentenza, basta accendere il telefonino e ti dicono subito cosa è successo. La penalizzazione non è colpa nostra e questo nessuno ce lo può togliere“.

Juventus, Allegri: “Nessuna trattativa per la rescissione”

Alla domanda se ci sarà al raduno del 10 luglio, l’ex Milan ha così risposto: “Ci saranno i test, magari arriverò il giorno dopo. Ma sono domande che dovete fare alla società. Io comunque mi sono sentito ben protetto, la società mi è stata vicina. Soprattutto coloro che hanno lavorato alla Continassa“.

Allegri, poi, ha parlato anche ai microfoni di ‘Dazn’: “Trattativa per la risoluzione consensuale del contratto? Non c’è nessuna trattativa, io sono a disposizione della società come ho sempre fatto. Ora abbiamo bisogno di un po’ di vacanze, poi potremo programmare al meglio il mercato per la prossima stagione. I ragazzi sono stati bravi a stare su queste montagne russe. Il campionato inizia il 20 agosto e la società deve pianificare ciò che vorrà fare l’anno prossimo. Quando avrò indicazioni, mi metterò a disposizione come ho sempre fatto. Ho sbagliato e sbaglierò, ma fa parte del mio carattere“.

Commento anche in ottica mercato: “Quest’anno sono mancati tanti calciatori per infortunio e sono successe varie cose, ci sarà da riflettere. Dove migliorare la squadra? Dipende da quanto abbiamo a disposizione, visto che siamo fuori dalla Champions. Ci sono comunque i presupposti per fare bene, ma l’anno prossimo dipende da tante cose“.