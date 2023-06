Fantacalcio, gli attaccanti da confermare e bocciare per la prossima stagione: cosa fare all’asta

Fantacalcio, quali saranno gli attaccanti da confermare e da evitare per la prossima stagione? Come muoversi durante l’asta

Il ruolo più importante, l’attacco, quello in grado di cambiare le sorti di una stagione per un club e per un fantallenatore. Sbagliare i giocatori che dovranno portarti il maggior numero di +3 potrebbe diventare una condanna definitiva per tutta la durata del campionato.

Ecco perché siamo qui, con la Serie A appena terminata, per analizzare a caldo una serie di nomi in vista di quella che sarà la prossima asta estiva. Come sottolineato anche per gli altri ruoli, è una fase preliminare di consigli, perché il calciomercato sarà decisivo, ma è giusto porre le basi per delle giuste idee.

Quello di quest’anno è stato un campionato insolito per gli attaccanti, con i due profili più pagati che hanno ampiamente deluso le aspettative e con una serie di sorprese tra i nomi che hanno chiuso con le migliori fantamedie.

Fantacalcio, su quali attaccanti fare affidamento

Anche per la prossima asta qualche nome ce lo siamo appuntato, per molti è stato più semplice, per altri meno. Tra rischi e scommesse, in attesa di volti nuovi che verranno dal mercato, scopriamo chi abbiamo scelto.

Il primo su tutti è Lautaro Martinez. E’ diventato una certezza per l’Inter e quest’anno anche per i fantallenatori. Terzo miglior attaccante per Fantamedia, secondo miglior goleador del campionato. Mai uno stop per infortunio e resa da top assoluto.

In caso di permanenza al Napoli, sarà sicuramente Victor Osimhen uno dei giocatori più pagati nelle aste. Scelta saggia? Dipenderà molto anche dall’allenatore che verrà, dovrà essere bravo a proseguire il lavoro fatto da Luciano Spalletti. Non svenatevi per Paulo Dybala, secondo per fantamedia, ma per nulla affidabile fisicamente, dovrete essere bravi a saperlo supportare dagli altri compagni di reparto.

Domenico Berardi è ormai una certezza assoluta, anche se dovesse cambiare squadra. In caso di permanenza a Sassuolo non ci sono dubbi. Noi puntiamo alla coppia dell’Atalanta targata Hojlund e Lookman, se non dovessero lasciare Bergamo faranno divertire. Così come Dia, un grosso sì dovesse rimanere titolare a Salerno.

Immobile non va dimenticato, dovete continuare a credere in lui. Vlahovic? Se dovesse restare alla Juventus con Max Allegri non ci sentiamo di fare follie, senza il tecnico toscano noi torneremmo a puntare fortemente sull’ex Viola. Infine Rafael Leao, impossibile non puntare su un giocatore così.

Gli attaccanti da evitare al Fantacalcio

Il primo nome è quello di Abraham. La rottura del legamento crociato del ginocchio lo terrà fuori almeno fino all’arrivo dell’inverno, non potete fare affidamento su di lui. Così come sul suo attuale vice, Andrea Belotti, autore di 0 gol in campionato. Crediamo che la Roma cercherà un’alternativa per il prossimo anno.

Staremmo lontani anche da Duvan Zapata, non dà più garanzie a livello fisico e l’Atalanta ha voltato pagina, meglio puntare su altro. I numeri di Giroud sono dalla sua parte, ma sarà ancora titolare nel Milan? Potrebbe diventare solo un jolly, quindi non fate spese folli. Nzola, Sanabria e Cabral sono oggetti misteriosi, bisognerà capire il futuro, l’utilizzo e la costanza di rendimento. Fuoco di paglia o svolta definitiva? Buoni nomi da quarto slot.

Per Beto, Laurienté e Nico Gonzalez bisognerà attendere il calciomercato. La costanza non è sempre dalla loro parte, così come la tenuta fisica. Sono profili da monitorare, ma è troppo presto per dare sentenze definitive sul loro conto.