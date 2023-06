Scambio due per uno con Lautaro: l’Inter inguaia la Juventus

L’Inter si prepara a chiudere il proprio campionato in attesa poi della finalissima di Champions League. Sotto i riflettori il leader offensivo Lautaro Martinez che piace molto in Spagna

Prima il Torino e poi la finalissima di Champions League contro il Manchester City: gli ultimi due step della stagione dell’Inter che punta a provare a vincere la massima competizione europea che manca dai tempi del Triplete.

Per provare a coltivare il grande sogno la compagine di Simone Inzaghi avrà bisogno dell’apporto di tutti i migliori a disposizione, a partire da Lautaro Martinez, capocannoniere stagionale della squadra e voglioso di aggiungere ad un anno stellare, che gli ha visto alzare il Mondiale, un altro trofeo di enorme prestigio.

28 le reti con la maglia dell’Inter in questa annata considerando tutte le competizioni per il ‘Toro’, che come sempre può divenire anche un uomo mercato. Talento e valore sono indiscutibili e sotto gli occhi di tutti, motivo per cui potrebbero arrivare in estate anche proposte eventualmente interessanti per provare a strapparlo al club di Suning.

Calciomercato Inter, l’Atletico punta Lautaro: sul piatto anche Morata e Joao Felix

La garra e il talento di Lautaro Martinez sarebbero perfetti per il gioco di Diego Simeone e del suo Atletico Madrid. Non è infatti un mistero che il ‘Toro’ sia un sogno del club biancorosso, seppur al momento difficile da realizzare.

Simeone lo stima molto e secondo quanto evidenziato da ‘Elgoldigital.com’ prima di tutto l’Atleti dovrebbe liberarsi di calciatori offensivi come Morata e Joao Felix anche per fare cassa. Stando alla stessa fonte non è però da escludere che la compagine di Madrid possa provare ad offrire proprio i due attaccanti, accostati spesso anche ad altri club di Serie A come la Juventus, in cambio di Lautaro Martinez per provare a stuzzicare l’Inter.

I nerazzurri non vogliono però perdere il proprio numero 10 a meno di offerte faraoniche. Lautaro è valutato non meno di 80 milioni di euro ed ha ancora un contratto molto lungo con i nerazzurri, motivo per cui servirebbe anche un ingaggio monstre per provare a convincerlo, da non meno di 10 milioni di euro. Cifre al momento complesse e che rendono Martinez solo un sogno.