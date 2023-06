Conte, clamoroso ritorno alla Juve: “Ho sentito amici a Torino”

Stagione finita in Serie A e mercato già in corso, specie per le panchine: il ritorno di Conte è più di una suggestione, ecco dove

Una stagione calcistica lunga, atipica, dalle numerose tensioni sta per concludersi, con il campionato di Serie A andato in archivio, fatta eccezione per la coda spareggio-salvezza tra Verona e Spezia, e gli ultimi atti rappresentati dalle finali europee in arrivo.

Per le squadre non coinvolte, il mercato è di fatto già in corso e inevitabilmente si parte dalle panchine, con il valzer tra allenatori da confermare, da cambiare e quelli liberi su piazza in attesa di un’occasione. Attende l’evolversi della situazione, in particolare, Antonio Conte. Come sappiamo, il tecnico pugliese, già in chiusura della sua avventura con il Tottenham, aveva manifestato il desiderio di tornare ad allenare in Italia, per avere la possibilità di stare più vicino alla propria famiglia. Le opzioni non mancano, diverse panchine delle big cambieranno o potrebbero cambiare proprietario da qui a qualche settimana. Ma sembrerebbe esserci una pista destinata a riprendere vigore.

Antonio Conte, in preparazione una panchina eccellente in Italia: l’annuncio che spiazza

Non è un mistero che il nome di Conte sia stato ripetutamente accostato alla Juventus, per un nuovo ciclo in bianconero dopo quello che ha aperto la lunga serie di nove scudetti. Una ipotesi che troverebbe conferma in alcune indiscrezioni.

A ‘Pressing’, tradizionale trasmissione di approfondimento sul campionato in onda su Italia Uno, nella tarda serata di ieri l’ex calciatore Massimo Mauro ha svelato: “Ho sentito alcuni amici a Torino, dicono che Conte potrebbe tornare alla Juventus“. Se sarà così o meno, lo scopriremo nei prossimi giorni. Nel frattempo, Allegri, a margine di Udinese-Juventus, ha smentito l’esistenza di una trattativa per la risoluzione del suo contratto. Il destino del livornese è ancora tutto da scrivere, nonostante il contratto in essere fino al 2025.