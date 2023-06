Accordo UFFICIALE: la firma è appena arrivata

Nonostante la frenata delle scorse settimane, il club ha annunciato da pochi minuti l’intesa ufficiale raggiunta con l’allenatore

Con il turno andato in scena durante l’ultimo fine settimana, si è chiuso ufficialmente il campionato di Serie A 2022/23. Da oggi, dunque, si ricomincia a programmare in vista della prossima stagione, a partire da un mercato degli allenatori che come ogni anno potrebbe riservare in Italia grandi sorprese.

Chi ha invece deciso subito di blindare il proprio tecnico prima di andare in vacanza senza troppi pensieri è il Sassuolo. Il club emiliano ha infatti comunicato che, per la terza stagione consecutiva, Alessio Dionisi rimarrà alla guida della prima squadra. Ufficiale il rinnovo di contratto siglato dall’allenatore neroverde che ha dunque scelto di legarsi alla formazione neroverde sino al 30 giugno 2025.

Questo il comunicato ufficiale diffuso pochi minuti fa: “L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver rinnovato fino al 30 Giugno 2025 l’accordo con Mister Alessio Dionisi per la guida tecnica della Prima Squadra”.