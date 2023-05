Dionisi ‘smentisce’ Carnevali: “Non so se rinnovo”

L’allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, ha parlato nel post gara dopo la netta sconfitta subita per mano dell’Inter targata Inzaghi

Anche stavolta il Sassuolo è riuscito a creare qualche grattacapo all’Inter in quel di San Siro. Ma i nerazzurri stanno vivendo un ottimo periodo dal punto di vista psicofisico e alla fine hanno avuto la meglio comunque.

Al termine della sfida, ai microfoni di ‘Sky Sport’, è intervenuto il tecnico Alessio Dionisi: “La qualità del singolo ha permesso all’Inter di chiudere il primo tempo avanti. Peccato, perché nel secondo tempo avevamo approcciato bene e due deviazioni hanno permesso ai nerazzurri di andare sul 3 a 0. Nonostante ciò, l’abbiamo rimessa in piedi. Io posso soltanto elogiare i ragazzi. Serve un po’ di cinismo, ci è mancato nel primo tempo. Avevamo avuto diverse occasioni, il peccato è non aver sbloccato la partita quando lo meritavamo. Il nostro è un percorso di crescita, non siamo gli stessi dello scorso anno. Altrimenti non l’avremmo riaperta sul 3 a 0 per loro“.

E sulle prestazioni sempre ottime della squadra in quel di San Siro contro l’Inter: “Sinceramente non so il motivo, noi vogliamo giocare così contro ogni club. Sul primo gol potevamo difendere meglio, ma non è semplice e ci sta concedere qualcosa. Forse ci esprimiamo in questo modo, perché tanti di noi meritano palcoscenici importanti e gli auguro di raggiungerli“.

Inter-Sassuolo, Dionisi: “Sinceramente non so se rinnovo”

Spazio, poi, a Berardi: “Se rimpiangerà di aver fatto tutta la carriera al Sassuolo? Dovreste chiederlo a Domenico, credo che non sia l’unico giocatore ad aver fatto scelte del genere. Probabilmente ha fatto una scelta di vita. È un giocatore di categoria superiore e meriterebbe una grande squadra. Per certi aspetti glielo auguro, per altri no dato che ho il piacere di allenarlo“.

Dopodiché, Dionisi risponde all’amministratore delegato Giovanni Carnevali, che in serata aveva annunciato il suo rinnovo a brevissimo: “Sinceramente non se rinnoverò il contratto, ringrazio Carnevali per aver detto questo. Abbiamo iniziato a parlare la scorsa settimana. Quando ci saranno delle decisioni e delle conferme, lo saprete. Se lo ha detto lui, magari sarà così“.