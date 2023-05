Cancellato dalla Juventus: era il favorito per il post Allegri

La Juventus si appresta a ripartire da zero, senza penalizzazioni e con un nuovo allenatore: cancellato uno dei favoriti per il post Allegri

È una giornata importante per i bianconeri, che nelle aule della FIGC stanno trattando per il patteggiamento sul secondo filone legato alla manovra stipendi e alle partnership. L’obiettivo della Juventus è quello di ripartire nella prossima stagione senza più penalizzazioni o pendenze varie, così da effettuare il grande reset. Un nuovo progetto tecnico senza più Massimiliano Allegri.

La possibilità di ripartire da zero, mette il tecnico livornese sempre di più alla porta. Per aprire un nuovo ciclo e riportare la Juventus alla vittoria, mancata per due stagioni consecutive con Max, bisogna scegliere l’uomo giusto. La società piemontese in queste settimane sta valutando diversi profili, insieme a quello che sarà il prossimo direttore sportivo, a cui affidare il progetto tecnico. Uno di quegli allenatori che sembrava concorrere tra i favoriti per ereditare la panchina di Allegri, però, sembra essere stato già depennato.

Niente Tudor per il dopo Allegri: la Juve guarda altrove

Non è un mistero che la Juventus stia valutando anche di riportare Igor Tudor a Torino, questa volta in veste di primo allenatore. Dalla Francia, però, arrivano notizie contrastanti.

Secondo quanto rivelato da ‘La Provance’, la Juventus avrebbe deciso di non puntare su Tudor per la prossima stagione e il profilo del tecnico croato sarebbe stato depennato dalla lista dei possibili candidati. Tudor sta facendo molto bene a Marsiglia e potrebbe anche restare un’altra stagione in Ligue 1.

A questo punto, salirebbero le quotazioni di tecnici italiani come Palladino, Dionisi e Italiano, anche se non possono ancora escludersi colpi di scena dall’effetto internazionale come Zinedine Zidane o il ritorno di Antonio Conte. Insomma, nelle prossime settimane si conoscerà con maggiore accuratezza la forma che prenderà la nuova Juventus.