Sgarbo al Napoli: scelto il nuovo allenatore del Psg

Il club parigino ha deciso di interrompere l’avventura di Christophe Galtier in panchina dopo una sola stagione

Dopo l’ufficialità arrivata nei giorni scorsi di Mauricio Pochettino come nuovo allenatore del Chelsea, ecco che anche le ultime big in Europa stanno per definire le proprie panchine. In attesa di conoscere chi sarà l’erede di Luciano Spalletti al Napoli, c’è grande curiosità per scoprire chi saranno i prossimi allenatori di Paris Saint Germain e Tottenham.

In attesa di ufficialità, infatti, sembra ormai essere segnato il futuro di Galtier, in procinto di salutare il Psg ad un solo anno dall’approdo in panchina. Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Francia, il club parigino avrebbe già deciso su chi puntare per la prossima stagione. Da Doha, secondo quanto riportato da ‘footmercato’, la proprietà qatariota avrebbe indicato il nome di Julian Nagelsmann come preferito rispetto agli altri candidati.

Superata, dunque, la concorrenza di altri profili top del calibro di José Mourinho e Luis Enrique, che sembra a questo punto destinato a riempiere la casella rimasta vuota in casa Tottenham. Nulla da fare anche per il Napoli, che nelle scorse ore era stato accostato al talentuoso tecnico tedesco. Per il club azzurro sarebbe stato in ogni caso molto complicato riuscire a battere la concorrenza per aggiudicarsi il giovane allenatore come successore di Luciano Spalletti.

Calciomercato Napoli, Nagelsmann verso il Psg

Nagelsmann, esonerato come un fulmine a ciel sereno dal Bayern Monaco lo scorso marzo, è attualmente legato contrattualmente ai tedeschi.

Il Psg, qualora riuscisse ad incassare l’ok definitivo da parte dell’allenatore, dovrebbe infatti pagare una clausola rescissoria da 10 milioni di euro per ingaggiare ufficialmente il tecnico. Una somma che di certo non impedirà al presidente Nasser Al-Khelaifi di portare a termine l’operazione Nagelsmann.

Rimane dunque aperto il casting in casa Napoli alla ricerca di un erede di Spalletti. Nonostante le ultime indiscrezioni su Roberto Mancini, la Federcalcio Italiana ha smentito ufficialmente di aver avuto dei contatti con il club azzurro per discutere il possibile addio del commissario tecnico dalla panchina della Nazionale Italiana.