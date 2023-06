Squilla il telefono: Mancini lascia l’Italia e torna in Serie A

L’Italia torna in campo per la fase finale di Nations League: nuove nubi però si addensano sul futuro sulla panchina azzurra del tecnico di Jesi

Il Napoli chiude oggi una stagione trionfale con l’ultima festa scudetto e la consegna del trofeo al ‘Maradona’ davanti ai suoi tifosi.

Un campionato dominato da parte della squadra di Spalletti, con le strade del tecnico e dei neo-campioni d’Italia che si separeranno a partire da domani. Il tecnico di Certaldo si prenderà un anno sabbatico, stracciando un anno prima il contratto con il patron De Laurentiis. La caccia del presidente è già iniziata e sono diversi i nomi al vaglio della società partenopeo per individuare l’erede di Spalletti in panchina. Il colpo di teatro – come scrive il ‘Corriere dello Sport’ – allora potrebbe essere Roberto Mancini, attuale Ct della Nazionale. De Laurentiis cerca un profilo di spessore internazionale e avrebbe chiamato il ‘Mancio’ per chiedergli la la disponibilità per allenare il Napoli a partire dalla prossima stagione.

Mancini ha un contratto con la Federcalcio fino al Mondiale del 2026 e adesso è impegnato nelle qualificazioni al prossimo Europeo, senza dimenticare l’imminente impegno in Olanda nelle Final Four di Nations League.

Servirà quindi molta diplomazia eventualmente per liberare dall’Italia l’allenatore di Jesi, che non ha mai nascoso il desiderio di tornare ad allenare una squadra di club (all’estero piace anche al PSG), senza non prima però aver riscattato la cocente eliminazione dalla Coppa del Mondo in Qatar. Potrebbe essere questo quindi l’ostacolo per De Laurentiis nella corsa a Mancini, con quest’ultimo che non si libererebbe eventualmente prima del 18 giugno dopo la fine della fase finale di Nations League. Intanto resta forte al candidatura di Italiano, ma qualcosa in più si saprà solo dopo la finale di Conference League della Fiorentina contro il West Ham. Luis Enrique è corteggiato dal Paris Saint-Germain e sogna la Premier, mentre Nagelsmann ha una clausola di 10 milioni per liberarsi dal vincolo con il Bayern Monaco. Infine c’è Thiago Motta, anche lui corteggiato da Paris Saint-Germain e Juventus ma che potrebbe alla fine restare al Bologna.