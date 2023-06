Salernitana, deciso il futuro di Mazzocchi: due big sull’uscio | CM.IT

Archiviato il campionato, Pasquale Mazzocchi pensa al futuro: un futuro che potrebbe vederlo lontano dalla Salernitana

In casa Salernitana si pensa al futuro: uno dei primi addii potrebbe essere quello di Pasquale Mazzocchi, esterno e capitano della squadra campana.

Parole che sanno di addio quelle di Pasquale Mazzocchi, esterno e capitano della Salernitana autore di due gol e quattro assist in ventisette presenze. Una stagione culminata con la convocazione in Nazionale, ma complicata dall’infortunio di metà novembre che lo ha costretto a finire sotto i ferri. Al suo rientro, ha dovuto fare i conti con la crisi tecnica della Salernitana che ha portato all’esonero di Davide Nicola, sostituito da Paulo Sousa.

Il tecnico portoghese ha condotto i granata ad una salvezza relativamente tranquilla, permettendo a Mazzocchi di chiudere la stagione in crescendo. Nonostante altri tre anni di contratto con un ingaggio ritoccato verso l’alto la scorsa estate, ora le strade dell’esterno classe ’95 e della Salernitana potrebbero separarsi. Almeno questo è quanto trapela dal messaggio che il capitano ha lanciato via Instagram ai suoi tifosi all’indomani dell’indolore sconfitta di Cremona: “Sono arrivato a Salerno con tanta ambizione e determinazione ma anche con tanta inesperienza – scrive Mazzocchi – Grazie a voi ho raggiunto traguardi importanti , ho imparato ad ascoltare e ragionare. Ho capito cosa significa lottare assieme per una causa e che se vuoi raggiungere qualcosa di straordinario devi metterti in prima linea”.

Salernitana, il messaggio di Mazzocchi e il possibile addio

L’ex Venezia, arrivato lo scorso anno su indicazione di Walter Sabatini, ringrazia il popolo di Salerno: “Tutto questo mi ha responsabilizzato perché quando hai la fiducia sai che non puoi sbagliare. Grazie a voi ho potuto trasmettere il mio credo; non sempre le cose sono state rose e fiori, ma essere squadra non significa solamente allenarsi assieme, ma soprattutto rispettarsi e avere fiducia l’uno con l’altro”.

“Mi avete dato tanto e spero anche io nel mio piccolo di essere riuscito a lasciarvi qualcosa. Grazie Salerno siete un popolo straordinario sempre” ha concluso Mazzocchi, le cui parole lasciano presagire una cessione nelle prossime settimane. Corteggiato fortemente dal Monza la scorsa estate, quest’anno per Pako potrebbero aprirsi le porte di una big: Milan e Juventus, infatti, sono da tempo sulle sue tracce, come riportano indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it. Con i rossoneri i campani potrebbero imbastire una trattativa per consegnare a Paulo Sousa il centrocampista offensivo Adli, già allenato dal lusitano ai tempi del Bordeaux.