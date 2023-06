L’assist del Napoli e la nuova destinazione di Allegri dopo la Juve

Allegri si conferma sulla panchina della Juventus, ma sarà decisivo il vertice della prossima settimana con la società. Spunta una destinazione a sorpresa per il tecnico

Massimiliano Allegri non alza bandiera bianca e anzi raddoppia. Anche alla vigilia dell’ultimo match stagionale contro l’Udinese, il tecnico toscano ha confermato la volontà di restare sulla panchina della Juventus anche per il prossimo anno.

Allegri ha ancora altri due anni di contratto con i bianconeri fino al giugno 2025 e non abdica nonostante le furenti critiche di addetti ai lavori e tifosi, dopo una stagione a dir poco turbolenta tra campo e inchieste giudiziarie. Le parole dell’allenatore sono abbastanza chiare: “E’ stata una stagione terribile, l’anno prossimo sarà diverso. Appena capiremo quale competizione giocheremo, inizieremo la pianificazione. Sono tornato con grande entusiasmo due anni fa e continuo a farlo”, ha spiegato Allegri prima della sfida della ‘Dacia Arena’. Il mister ex Milan e Cagliari rilancia, voglioso di riscatto e sete di rivincita per cancellare un biennio negativo sul piano dei risultati e senza vittorie. Tutto sarà comunque più chiaro a partire dal lunedì, quando ogni momento sarà buono per fare il punto della situazione con la dirigenza e la proprietà.

Doppio scenario per Allegri: Nazionale o PSG se lascia la Juventus

John Elkann ha confermato la fiducia al tecnico, anche se alcuni aspetti non hanno convinto l’Ad di Exor sulla gestione Allegri. L’allenatore scricchiola, ma al momento si allontana l’ipotesi di uno scossone in panchina in attesa appunto del faccia a faccia con i vertici bianconeri.

Allegri ha un contratto ancora pesantissimo con la Juve (oltre 40 milioni di euro lordi insieme al suo staff) e le alternative in panchina non convincerebbero appieno tutte le varie correnti all’interno della Continassa. Tudor si è liberato dal Marsiglia e rimane un’opzione credibile, nei radar dell’area tecnica figurano anche Italiano e Thiago Motta. Allegri è pronto a convivere e collaborare per la costruzione della nuova Juventus anche con il nuovo Ds, con Giuntoli che la prossima settimana cercherà di incassare il via libera di De Laurentiis per lasciare il Napoli e sbarcare sotto la Mole.

Ma se alla fine le strade di Allegri e della ‘Vecchia Signora’ si separassero? Potrebbe tornare d’attualità la pista Paris Saint-Germain, forte del legame con l’attuale uomo mercato dei parigini Campos. Quest’ultimo avrebbe però messo in cima alla lista il connazionale Mourinho per il post Galtier, mentre qualcuno candida il mister livornese per la panchina dell’Italia se Mancini dovesse interrompere anzitempo il rapporto con la Nazionale e accettare la corte del Napoli, contatti però smentiti dalla Figc. Intanto Allegri si blinda in sella alla sua Juve, aspettando la resa dei conti alla Continassa.