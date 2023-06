In Inghilterra si scagliano contro Mourinho: “La magia è finita”

Dall’Inghilterra pesante attacco a José Mourinho per quanto accaduto durante e dopo la finale di Europa League con l’arbitro Taylor

A difesa di Taylor e contro Mourinho. In Inghilterra non hanno ancora archiviato la finale di Europa League e tutto quanto accaduto dopo con l’arbitro inglese vittima della rabbia del tecnico portoghese e degli insulti dei tifosi della Roma.

Un episodio spiacevole arrivato dopo una partita che, secondo la società giallorossa, il fischietto britannico non ha diretto in maniera corretta. Sul ‘Daily Mail’, per parlare dell’argomento, è stato pubblicato un fondo di Riath Al-Samarrai che si è trasformato in un attacco, neanche troppo velato a José Mourinho.

Il giornalista inglese ricorda i traguardi raggiunti da Taylor, definito un “buon arbitro”, magari “imperfetto” ma comunque buono, visto che è stato chiamato a dirigere alcune importanti finali (dalla Supercoppa europea alla finale della Nations League passando per quella per il Mondiale per club) ed altre le avrebbe mancate soltanto per la presenza di squadre inglesi (le finali di Champions 2022 e 2023) e per ragioni di opportunità (quella del Mondiale 2022 per la presenza dell’Argentina).

Con un curriculum così, per Al-Samarrai, non ci sono dubbi che Taylor “è tra i migliori” arbitri in circolazione. Da qui il paragone con Mourinho e il primo attacco: “uno dei due è attualmente migliore dell’altro nel suo campo di competenza e non è l’uomo la cui brillantezza è stata a lungo superata dal suo veleno”.

Dall’Inghilterra attacco a Mourinho: “Anima perduta”

Il fondo del giornalista del Daily Mail continua puntando il dito contro i comportamenti di Mourinho: “Ho visto un manager sconfitto e un’anima perduta – le sue parole – le cui uniche certezze arrivano dal suo istinto che la colpa del fallimento risiede sempre altrove”. Un comportamento che Mourinho avrebbe avuto sempre negli ultimi venti anni: “Parla di sciocchezza ai microfoni e insegue gli arbitri nei parcheggi e la conseguenza non intenzionale è ciò che è successo all’aeroporto”.

Al-Samarrai sottolinea che non è colpa di Mourinho quanto accaduto tra i tifosi della Roma e l’arbitro Taylor, ma aggiunge che il tecnico “ha composto la musica d’atmosfera per la situazione”. Da qui ad una carriera in discesa che il cronista britannico definisce “la ballata di un gigante che si restringe”.

Si passa quindi al confronto tra il Mourinho attuale e quello del 2010 “per valutare quanto lontano è caduto”. Lo Special One del Triplete viene definito “una forza della natura, un allenatore incredibile” e ancora “un genio. Un re delle tattiche e dell’uomo-gestione”. Tutto ciò che non è adesso, che si rifugia nelle polemiche “un tempo parte di un arsenale più ampio ed ora unico tratto ovvio”. Ecco allora che si arriva alla conclusione: “È triste quando ci pensi, perché è uno dei grandi, ma tutta la magia diminuisce“. Secondo Al-Samarrai è accaduto anche con Mourinho.