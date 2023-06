Caos in aeroporto: tifosi della Roma contro l’arbitro Taylor | CM.IT

Ecco cosa è accaduto all’aeroporto di Budapest nel pomeriggio: il fischietto inglese nel mirino dei tifosi giallorossi

E’ ancora tanta la rabbia e la delusione dei tifosi della Roma per la sconfitta ai rigori contro il Siviglia, nella finale di Europa League.

La partita è stata pesantemente condizionata dalla direzione arbitrale di Anthony Taylor. Il fischietto inglese – come vi abbiamo raccontato – è stato così criticato aspramente da Jose Mourinho nel post gara.

Roma, tifosi giallorossi incontrano Taylor all’aeroporto

Nel pomeriggio è stata la volta di alcuni tifosi giallorossi, che hanno incontrato Taylor in aeroporto a Budapest: qualcuno lo ha riconosciuto e sono così partiti i cori contro il fischietto, poi la folla è aumentata come chiaramente gli insulti.

Il clima si è subito riscaldato ed è volata anche una sedia, fortunatamente senza conseguenze. L’uomo che l’ha lanciata, però, non ha poi preso il volo per far ritorno in Italia. Per gli altri tifosi coinvolti partenza con quasi due ore di ritardo. E’ servito l’intervento della polizia, che ha scortato Taylor in uno stanzino, isolandolo dai sostenitori della Roma.