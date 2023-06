Mourinho è una furia, in zona mista incrocia gli arbitri: “Siete una fo**uta disgrazia” | VIDEO

Jose Mourinho è una furia dopo Siviglia-Roma: l’allenatore della Roma ha incrociato l’arbitro Taylor e gli assistenti e ha mostrato tutto il suo malcontento

È un leone in gabbia José Mourinho al termine di Siviglia-Roma. Uscendo dalla zona mista per raggiungere il bus della squadra, l’allenatore portoghese ha incrociato la squadra arbitrale e non è riuscito a trattenere il suo disappunto per alcune scelte discutibili.

“È stata una fottuta sciagura, anche Rosetti è stato capace di dire che non era rigore, invece tu sì”, ha urlato riferendosi molto probabilmente all’episodio del penalty concesso per il presunto fallo di Ibanez su Ocampos. Lo stesso Rosetti ha assistito alla scena dal pullmino degli arbitri e con la testa ha fatto cenno di ‘no’.