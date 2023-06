Il verdetto ufficiale incastra l’Inter: così Marotta ne perde due

L’Inter targata mister Simone Inzaghi è già al lavoro sul calciomercato in vista della prossima stagione, ma due colpi potrebbero saltare

È una stagione sicuramente memorabile quella dell’Inter, dato che nessuno si aspettava che la truppa nerazzurra raggiungesse la finalissima di Champions League in quel di Istanbul. I calciatori guidati da mister Simone Inzaghi, dal canto loro, proseguono la preparazione per la super sfida sfida contro il Manchester City, che intanto ha messo a referto pure l’FA Cup.

Battere i ‘Citizens’ sembra un’impresa quasi impossibile, ma è bene non dare nulla per scontato in questi casi. La ‘Beneamata’ presenta delle armi importanti da poter utilizzare sia dall’inizio che a gara in corso, senza considerare che capitan Lautaro Martinez e compagni stanno attraverso un momento fantastico dal punto di vista psicofisico.

Il calcio, spesso, ci ricorda che la palla è rotonda e a volte imprevedibile. Tutto l’ambiente interista spera fortemente che il sogno diventi realtà, ma a prescindere da come terminerà la stagione i dirigenti dovranno subito concentrarsi a pieno sulle varie tematiche relative al calciomercato.

In tal senso, il club lombardo deve porre rimedio alla partenza di Milan Skriniar, ormai prossimo ad unirsi ufficialmente al Paris Saint Germain a parametro zero. In tal senso, piace non poco Nacho Fernandez – addirittura in Spagna si è parlato di accordo già raggiunto tra le parti nelle scorse ore -, il quale presenta un contratto in scadenza il 30 giugno e il rinnovo non è affatto scontato.

Stessa situazione per quanto concerne Dani Ceballos: come riferisce ‘Mundo Deportivo’, il centrocampista è consapevole di aver acquisito più importanza agli ordini di Carlo Ancelotti, anche se non è ancora considerato un vero e proprio titolare. Motivo per cui la sua permanenza in quel di Madrid appare in bilico, con l’Inter che da tempo è interessata a tale opzione.

Calciomercato Inter, Ancelotti su Nacho Fernandez e Ceballos: “Penso che non andranno via”

Ma l’Inter potrebbe dover rinunciare ad entrambe le pedine in questione, come testimoniano le parole rilasciate da Ancelotti ai microfoni di ‘MadridXtra’: “Io penso che resteranno entrambi a Madrid. La società ha offerto loro il rinnovo di contratto, ci stanno ancora pensando“.

Dunque, il tecnico italiano si è mostrato fiducioso: l’ex Milan, difatti, stima i due calciatori spagnoli e non vorrebbe rinunciarci nella prossima stagione. Questo potrebbe complicare non poco i piani dell’amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe Marotta, sebbene il noto dirigente sia un maestra per quanto riguarda gli affari a parametro zero. L’Inter è avvisata.