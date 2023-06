Il Chelsea non molla Onana: all’Inter soldi e una contropartita

L’estremo difensore camerunese potrebbe lasciare il club nerazzurro ad un anno di distanza dall’ingaggio a parametro zero

Personalità, talento e sfrontatezza: così André Onana è riuscito a conquistare l’Inter al primo anno trascorso a Milano. L’estremo difensore camerunese a suon di prestazioni di altissimo livello si è conquistato una maglia da titolare, ridimensionando il ruolo di capitan Samir Handanovic all’interno della rosa.

Anche grazie alle prestazioni in Europa dell’ex portiere dell’Ajax, l’Inter si è resa protagonista in Champions League di un percorso che la vedrà il prossimo sabato sera ad Istanbul giocarsi la finalissima contro il Manchester City. Una crescita che non è infatti passata inosservata agli occhi dei grandi club, come anticipato durante le scorse settimane dalla redazione di Calciomercato.it.

Su tutti, ad aver puntato il mirino nei suoi confronti, si è più volte fatto sentire il Chelsea. Il club londinese, chiamato all’ennesima rivoluzione nel giro di pochi mesi, ha annunciato nei giorni scorsi di aver affidato la guida tecnica della prima squadra per la prossima stagione a Mauricio Pochettino. L’argentino, che avrà il duro compito di rendere ‘squadra’ una rosa composta da tanti ottimi calciatori, avrebbe già dato il suo ok ad un primo importante avvicendamento tra i pali della sua formazione.

Calciomercato Inter, via libera di Pochettino allo scambio Onana-Mendy

Dopo aver perso il posto da titolare in favore di Kepa con l’arrivo di Potter in panchina, per Mendy quest’ultima è stata una stagione da incubo.

Il portiere senegalese, grande protagonista della vittoria della Champions League contro il Manchester City nel 2021, ha pagato l’addio di Thomas Tuchel a carissimo prezzo. Tra infortuni e scelte tecniche, l’estremo difensore è riuscito a collezionare tra tutte le competizioni solamente 12 presenze.

Stando a quanto riferito da ‘footmercato’, Pochettino avrebbe dato il via libera ad un nuovo assalto da parte del Chelsea nei confronti di Onana. Sul piatto dell’Inter, oltre ad una cospicua proposta economica, potrebbe essere offerto anche il cartellino di Mendy. Il club nerazzurro preferirebbe monetizzare per intero la cessione del suo portiere, anche se un profilo esperto come il senegalese potrebbe comunque far tentennare i dirigenti nerazzurri.