Reclamo UFFICIALE per la ripetizione della gara: violata la Regola 7

Ripetizione della gara, viene presentato reclamo ufficiale dopo gli episodi occorsi in campo: cosa dice il regolamento

Non è decisamente un buon momento per gli arbitri calcistici, alle prese con diversi ordini di problemi. Fa ad esempio ancora discutere molto la direzione di gara di Taylor in Siviglia-Roma, duramente contestata per le numerose decisioni avverse ai giallorossi. Al punto che più di qualche tifoso vorrebbe la ripetizione della gara, ipotesi però non praticabile.

Ma c’è una partita che potrebbe essere davvero ripetuta. E’ stato un venerdì sera davvero caotico in Ligue 2, in Francia, dove si è disputata l’ultima giornata di campionato. Bordeaux-Rodez è stata sospesa dopo l’aggressione al giocatore ospite Buades, che aveva appena segnato il gol del vantaggio per i suoi. E non è stata una serata tranquilla nemmeno a Le Havre, dove pochi secondi prima della fine della partita contro il Digione, sul punteggio di 1-0 che sanciva la promozione in Ligue 1, i tifosi di casa hanno invaso il terreno di gioco.

Alcuni giocatori della squadra ospite sono stati spinti dai supporters avversari e dopo la sospensione, sotto shock, si sono rifiutati di tornare in campo per concludere la sfida. Il fischio finale è arrivato con i soli giocatori del Le Havre in campo. Nelle interviste post partita, l’allenatore del Digione, Dupraz, ha preannunciato il ricorso per la conclusione irregolare della sfida. Il risultato della sfida è cruciale per la squadra, che con la sconfitta concluderebbe il campionato al terzultimo posto e retrocederebbe nel Championnat National, terza serie francese.

Ripetizione della gara, cosa dice la Regola 7 del gioco del calcio

Il reclamo del Digione si baserà sulla violazione della Regola 7 del gioco del calcio. Ma di che cosa si tratta?

Al paragrafo 5, la regola recita che “Una gara sospesa definitivamente deve essere rigiocata, salvo che il regolamento della competizione o gli organizzatori della stessa prevedano altrimenti“. Il Digione spingerà sul fatto che la gara di fatto non sia ripresa, vista l’assenza dal terreno di gioco dei propri giocatori, contestando l’operato dell’arbitro Romain Lissorgue.