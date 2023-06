Aggressione dopo il gol, tifoso in campo: partita sospesa

L’esultanza ha scatenato la reazione: il tifoso è sceso in campo e ha spinto l’attaccante. Partita momentaneamente sospesa.

I vari campionato stanno ormai volgendo al termine e in questo frangente della stagione una vittoria in più o una in meno è in grado di decretare verdetti definitivi. La posta in gioco è altissima e il margine di errore sempre più ridotto: tutto questo, ovviamente, porta ad aumentare in maniera importante il contenuto agonistico e le reazioni emozionali.

Quanto successo in Francia ne è una testimonianza tangibile. La partita tra Bourdeax e Rodez, infatti, valida per il campionato di Ligue 2, è stata temporaneamente interrotta al minuto 22. Un gol di Ruthenois Luca Buades aveva portato in vantaggio gli ospiti, con l’attaccante del Rodez abile a sfruttare una disattenzione della retroguardia dei “Girondini” per battere l’incolpevole estremo difensore avversario.

Tuttavia a prendersi le luci della ribalta sono stati gli istanti immediatamente successivi alla realizzazione della rete. Un tifoso del Bourdeaux, infatti, è entrato in campo e a ridosso dei tabelloni pubblicitari che si trovano dietro le porte ha spinto l’attaccante del Rodez. Buades è finito immediatamente a terra e, una volta sollecitato, è entrato in campo lo staff sanitario.

La partita, intanto, è stata sospesa. Il direttore di gara Matmut Atlantique ha infatti deciso di interrompere la gara per evitare che gli animi potessero ulteriormente surriscaldarsi e per permettere che al calciatore fossero prestate le cure mediche necessarie. Il match, a distanza di venti minuti dall’accaduto, non è ancora ripreso. Secondo quanto riferito da “Le Parisien”, il tifoso autore della spinta è stato fermato dal servizio di sicurezza dello stadio e portato fuori dallo stadio. A scatenare la sua reazione (assolutamente da censurare) è stata probabilmente l’esultanza di Buades, che si è avvicinato alla telecamera portandosi l’indice della mano destra all’orecchio.