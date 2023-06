Guardiola e Inzaghi si studiano a distanza: parte ufficialmente il countdown

Il Manchester City in finale di FA Cup, l’Inter all’ultima di campionato; Guardiola e Inzaghi si studiano prima della finale di Champions

Parte ufficialmente il countdown alla finale di Champions League in programma sabato prossimo; una partita che vedrà il favoritissimo Manchester City opposto all’Inter di Inzaghi, vero e proprio re di coppe.

Sulla carta sembra già tutto scontato con i ragazzi di Guardiola pronti ad alzare la Champions League; nel calcio, però, tutto può succedere e allora occhio ai nerazzurri. Lautaro e compagni hanno dimostrato, sotto la guida di Inzaghi, di essere molto pericolosi anche per le grandi squadre europee.

Fatta eccezione per il Bayern Monaco, affrontato nel momento di massima forma dei bavaresi, i nerazzurri hanno eliminato il Barcellona dai gironi con quattro punti in due partite, dominato un Benfica che sembrava favorito per il tipo di gioco che stava esprimendo e (nella passata stagione) messo paura al Liverpool poi finalista di Champions.

Ecco perché non bisogna dare per spacciata l’Inter; in attesa della finale di Champions, Guardiola e Inzaghi si studieranno a distanza. I campioni d’Inghilterra, infatti, hanno la finale di FA Cup per continuare a sognare uno storico triplete mentre è possibile immaginare un ragionato turnover di Inzaghi nell’ultima di Serie A.

Guardiola vs Inzaghi: il primo con i titolari, il secondo può far riposare i big

Cronologicamente parlando sarà il Manchester City a scendere prima: finale di FA Cup contro lo United. Partita in cui è richiesta una grande attenzione e anche la presenza della miglior formazione possibile; difficile, dunque, ipotizzare il turnover per Guardiola che metterà in campo l’undici più affidabile facendo le prove per la finale di Champions.

L’Inter, in campo dopo poco più di due ore, potrà invece far riposare i big visto che non deve chiedere più nulla al campionato; molto probabilmente, però, non sarà turnover totale. Inzaghi, infatti, non vuole far perdere ritmo partita a chi dovrà scendere in campo contro il City. Il tecnico dei nerazzurri si vedrà City-United? Sì anche se non in diretta visto l’impegno dei suoi ragazzi.

Guardiola, invece, è possibile immaginare che vedrà il match dell’Inter dall’inizio per iniziare immediatamente a studiare le mosse per la finale Champions. Due allenatori simili, che fanno del gioco il loro punto di forza, inizieranno a studiarsi per farsi trovare al meglio all’ultimo atto della principale manifestazione europea per club. Il City è favorito ma Inzaghi vuole regalare un sogno ai suoi tifosi.