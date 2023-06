Szczesny non è al sicuro: la Juve sacrifica un canterano | CM.IT

Nonostante il rinnovo automatico fino al 2025, Szczesny non è tra gli incedibili della Juventus. L’intreccio di mercato e il possibile sostituto del nazionale polacco

La Juventus chiuderà il campionato domenica sera alla ‘Dacia Arena’ contro l’Udinese. Un’annata a dir poco turbolenta per la ‘Vecchia Signora’, penalizzata di dieci punti in classifica e che non disputerà la Champions nella prossima stagione.

Sarà Conference o Europa League, sempre con l’asterisco in attesa della decisione della Uefa su un’eventuale esclusione della squadra bianconera dalle coppe. La Juve senza la massima competizione continentale perderà almeno 60 milioni di euro e dovrà ridimensionarsi sul mercato cercando comunque di restare competitiva. Qualche stella potrebbe lasciare la Continassa, con Vlahovic primo indiziato dopo gli addii praticamente certi di Rabiot e Di Maria. A salutare la Juventus potrebbe essere anche Wojciech Szczesny, malgrado il rinnovo per un’altra stagione del portiere polacco. Nei giorni scorsi si è attivato il prolungamento fino al 2025 dell’ex Roma e Arsenal che era in scadenza tra un anno con il sodalizio bianconero. Clausola di rinnovo scattata al raggiungimento del 50% delle partite giocate da titolare in stagione da Szczesny, con l’ingaggio del polacco che resterà sulle stesse cifre e ovvero 6,5 milioni di euro netti annui. Sulla falsariga praticamente di Bonucci, Cuadrado e ancora più recentemente di Alex Sandro: anche per loro si erano verificate le condizioni per il prolungamento automatico del contratto.

Calciomercato Juventus, Szczesny non è incedibile: jolly Miretti per l’erede

Szczesny ha uno stipendio pesante e nonostante il rinnovo non è tra gli incedibili nei piani dell’area tecnica bianconera, a maggior ragione con la possibile conferma di Allegri in panchina come raccolto da Calciomercato.it.

La Juve si è assicurata maggiore potere contrattuale con la scadenza spostata al 2025 e valuta l’estremo difensore classe ’90 intorno ai 15 milioni di euro. Dalla Premier League è arrivato qualche sondaggio per il nazionale polacco, ma per il momento nessuna offerta concreta sul piatto. Se Szczesny dovesse salutare la Continassa, la Juventus darebbe fiducia a Perin e virerebbe le proprie attenzioni su un portiere di prospettiva come Carnesecchi, davanti nelle preferenze del club piemontese rispetto a Vicario. I buoni uffici con l’Atalanta possono aiutare, con la ‘Dea’ che non ha ancora deciso se puntare sul baby talento (quest’anno in prestito alla Cremonese) o sacrificarlo sul mercato. La Juve eventualmente può giocarsi diverse carte per abbassare la valutazione, non inferiore ai 20 milioni, di Carnesecchi: tra questi anche Miretti, con il canterano che potrebbe lasciare temporaneamente Torino per giocare con maggiore continuità.