Svolta Juventus, il primo ‘colpo’ è già in arrivo

Prima svolta in arrivo per il mercato della Juventus: il primo ‘colpo’ potrebbe essere imminente. Gli ultimi aggiornamenti

Come raccontato nelle ultime settimane da Calciomercato.it, la priorità della Juventus è il nuovo direttore sportivo e in cima alla lista del club bianconero c’è sempre il nome di Cristiano Giuntoli.

L’affare, in stand-by a causa della resistenza del presidente Aurelio De Laurentiis, potrebbe finalmente sbloccarsi per la Juventus a partire dai prossimi giorni. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, la società bianconera e Giuntoli si sarebbero dati una settimana di tempo per celebrare un matrimonio che è programmato da tempo. L’attuale direttore sportivo del Napoli punta ad ottenere il via libera definitivo di De Laurentiis entro mercoledì o al massimo nei giorni successivi, nonostante la forte resistenza di ADL, come vi abbiamo anticipato su Calciomercato.it.

Calciomercato Juventus, Giuntoli più vicino: le ultime

In casa Juve filtrerebbe un cauto ottimismo: per il dirigente è già pronto un contratto quadriennale da 1,5 milioni di euro netti a stagione e contratti anche per i suoi collaboratori Pompilio e Stefanelli.

L’alternativa sarebbe invece quella di trovare una sponda legale, una risoluzione per ‘giusta causa’ nel caso in cui De Laurentiis si dovesse opporre in maniera intransigente. La Juve, in ogni caso, avrebbe già programmato un incontro tra il futuro direttore sportivo e Massimiliano Allegri per iniziare a gettare le basi del nuovo corso bianconero. Vi terremo aggiornati.