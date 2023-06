Juventus, la stagione finisce in anticipo: doppio KO

Ultima partita stagionale per la Juventus, impegnata domenica sera sul campo dell’Udinese. Recupero complicato: due titolari vicini al forfait

La Juventus prepara alla Continassa l’ultima partita della stagione contro l’Udinese, certa di un posto in Europa per la prossima stagione in attesa ovviamente del pronunciamento della Uefa.

I bianconeri al momento giocherebbero la Conference, ma hanno ancora l’opportunità di sorpassare Atalanta o Roma per staccare il pass che varebbe l’Europa League. Massimiliano Allegri vuole chiudere con una vittoria e lasciarsi alle spalle le ultime dolorose sconfitte con Empoli e Milan, oltre alla cocente eliminazione europea per mano del Siviglia che ha poi portato il trofeo a casa ai danni della Roma. L’allenatore livornese resta in bilico, ma al momento ha incassato la fiducia di club e proprietà: se ne saprà sicuramente di più la prossima settimana dopo il decisivo vertice con lo stato maggiore della ‘Vecchia Signora’.

Udinese lontana per Vlahovic e Bremer. Allegri recupera Kean

Intanto domenica sera alla ‘Dacia Arena’ sarà l’ultima uscita in bianconero per Paredes, Rabiot e Di Maria che non continueranno la loro avventura a Torino. Il francese e il ‘Fideo’ probabilmente giocheranno dall’inizio, con Milik favorito per affiancare il fantasista campione del mondo.

Kean è ritornato oggi in gruppo dopo aver smaltito un lieve fastidio al polpaccio, mentre Vlahovic rimane ancora ai box e continua nel lavoro personalizzato al pari di Bremer. I due sono alle prese con degli acciacchi muscolari e una loro disponibilità resta in forte dubbio: solo domani si saprà se faranno parte o meno della spedizione per Udine. Al centro della difesa al posto dell’ex Torino potrebbe quindi esserci spazio per capitan Bonucci, tra i pali invece si candida Perin con Szczesny in panchina.

La probabile formazione della Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria, Milik.