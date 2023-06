Insulti a Taylor, da Abodi a Guardiola: le reazioni dello sport

Arrivano le dichiarazioni di condanna del Ministro dello Sport e di Pep Guardiola, dopo quanto successo nel post gara di Siviglia-Roma

Siviglia-Roma non è ancora finita. La direzione arbitrale, che ha fatto infuriare Mourinho, è ancora argomento di discussione.

Ieri è arrivata la presa di posizione della Roma e all’aeroporto di Budapest – come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it – si è assistito allo spiacevole episodio che ha visto come protagonista Taylor e alcuni sostenitori giallorossi.

Oggi, così, sono arrivate anche le dichiarazioni di Pep Guardiola, che ha commentato quanto accaduto in Ungheria: “Mi dispiace tanto per le lui e per le immagini che ho visto, spero solo che non accada di nuovo. Non c’è nient’altro che posso dire…”.

Siviglia-Roma, il pensiero di Abodi

In serata poi, anche il Ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha voluto lanciare un messaggio e il destinatario appare chiaro:

“Diciamo sempre – si legge sul profilo Twitter del politico -: lo sport educa soprattutto a perdere. Ci sono sconfitte che fanno male, che riteniamo ingiuste, nello sport come nella vita, ma questo non giustifica mai atteggiamenti e linguaggi inaccettabili, soprattutto, da parte dei protagonisti, peraltro professionisti”.