Leao lascia Casa Milan dopo la firma sul rinnovo | VIDEO CM.IT

Il portoghese è pronto a legarsi ufficialmente al club rossonero. E’ arrivato il grande giorno: è appena arrivato in sede

AGGIORNAMENTO 15:46 – Leao ha lasciato Casa Milan dopo la firma sul rinnovo del contratto.

Il grande giorno è finalmente arrivato: Rafael Leão, come scritto nella giornata di ieri su queste pagine, è pronto a diventare ufficialmente un calciatore del Milan fino al 30 giugno 2028.

L’accordo, come raccontato su Calciomercato.it, è stato trovato da tempo, dopo l’accelerata in aprile. Mancava solo la firma sul contratto, le foto di rito, che stanno finalmente per arrivare. L’attesa, così come la trattativa, è stata davvero lunga ma ora ci siamo per davvero.

Il portoghese, che diventerà il giocatore rossonero più pagato, avendo la possibilità di percepire 6,5/7 milioni di euro netti (la base fissa sarà di 5 milioni di euro, con una clausola rescissoria di 175 milioni), ha appena varcato i cancelli di Casa Milan.

Il Leao-day è dunque davvero iniziato, con l’arrivo – alle 13:47 – in sede del giocatore per apporre la firma sul nuovo accordo.