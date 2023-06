Il Feyenoord sfotte, la replica della Roma e di Dybala fa impazzire il web

Polemica tra Feyenoord e Roma, gli olandesi provocano, ma il club giallorosso e Dybala rispondono

La sconfitta in finale di Europa League ha lasciato non pochi strascichi in casa Roma. La Uefa ha ufficialmente aperto un’indagine dopo gli insulti di Mourinho all’arbitro Taylor.

Il direttore di gara inglese è stato anche vittima di alcuni supporters giallorossi in aeroporto. Nel frattempo le reazioni dell’ambiente romanista non sono passate inosservate. Il Feyenoord, che era stato eliminato dalla Roma nella corsa all’Europa League ai quarti di finale, aveva infatti pubblicato un video su Tik Tok in cui si criticava nettamente l’atteggiamento di Mourinho e del club giallorosso, ma soprattutto si palesava una netta presa in giro nei confronti dei capitolini. Nel video veniva mostrato infatti prima un Mourinho furente dire “You should watch” (dovresti guardare), poi la scritta “Dovresti guardare noi” con la musica della Champions League in sottofondo e, a chiudere, immagini di un Mourinho in lacrime.

La Roma non ha esitato a rispondere pubblicando un proprio video sulla stessa piattaforma. Nel video le immagini dei festeggiamenti delle vittorie giallorosse contro gli olandesi prima in Conference e poi in Europa League, accompagnate dalle lacrime di Peter Griffin, personaggio del noto cartone animato ‘I Griffin’, rappresentato come il club olandese, che cambia immediatamente umore quando nel video appare la scritta “Realizzare un video salato”. Nei commenti, inoltre, c’era stata un’eloquente risposta da parte di Paulo Dybala. L’argentino ha pubblicato infatti le emoji di quattro pere, chiaro riferimento ai quattro gol subiti dal Feyenoord a Roma nel ritorno dell’Olimpico.