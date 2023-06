Follia all’aeroporto contro Taylor, è bufera su Mourinho: cosa è successo in queste ore

Follia all’aeroporto di Budapest contro l’arbitro Taylor, è bufera su Mourinho: ecco cosa è successo nelle ultime ore

Hanno subito fatto il giro del web le immagini dell’aeroporto di Budapest con l’alta tensione e gli insulti dei tifosi della Roma nei confronti dell’arbitro Taylor.

Immagini che col calcio non c’entrano nulla e che hanno acceso le polemiche anche nei confronti di Josè Mourinho. Nel mirino è infatti finito soprattutto l’allenatore giallorosso per le sue dichiarazioni nell’immediato post partita e per gli insulti che lo stesso portoghese ha rivolto a Taylor nel garage dello stadio dopo la finale. “Sei una disgrazia ca…o”, “anche Rosetti è stato capace di dire che non era rigore. Tu non sei stato proprio capace”, ha inveito Mourinho contro il fischietto inglese. Dopo l’episodio dell’aeroporto, è bufera sull’allenatore della Roma.

Siviglia-Roma, Mourinho nel mirino: “Il solito show, non sa perdere”

Su Twitter, Fabrizio Biasin ha condannato così il video dell’aeroporto di Budapest: “Se una finale persa si trasforma in questa cosa si perde due volte, in campo e fuori. Inaccettabile il comportamento di chi ha attaccato Taylor e famiglia, inaccettabile quello di Mourinho: chi ha scritto la storia del calcio deve essere in grado di accettare le sconfitte”.

“Mou è il mandante con le sue dichiarazioni”, ha invece twittato Fabio Ravezzani. O ancora: “La tentata aggressione con insulti all’arbitro di Roma-Siviglia è (anche) diretta conseguenza dello show del solito Mourinho nel garage dello stadio dopo la partita. Spero sia chiaro a tutti”. Anche dalla Spagna, a ‘El Chiringuito’, il giornalista Jorge D’Alessandro attacca: “Mourinho non sa perdere e c’è gente che compra il suo show”.