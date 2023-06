Esonero Allegri, Galeone annuncia: “Me l’ha detto lui”

Rivelazione di Galeone sul futuro di Massimiliano Allegri: “Me l’ha detto lui”. Le dichiarazioni del mentore dell’allenatore della Juventus

In casa Juve tiene sempre banco il futuro di Massimiliano Allegri, tornato nuovamente in discussione alla seconda stagione conclusa senza trofei. Al netto delle dichiarazioni pubbliche, sono infatti in corso valutazioni anche sulla panchina bianconera.

Allegri è ancora blindato da un ricchissimo contratto fino al 2025, che non lo mette però completamente al riparo da eventuale esonero. Sul futuro del tecnico è intervenuto Giovanni Galeone, maestro dell’allenatore toscano, che ha annunciato a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Max è carico e determinato nel volersi rifare con la Juve nel prossimo campionato. Riportare il club alla vittoria varrebbe come i 5 scudetti consecutivi che ha conquistato nella sua prima vita bianconera. Anzi, forse anche di più. Mi sembra sereno sul futuro. Mi ha detto che è deciso a restare e a riscattarsi con la Juve. Non è spaventato dalle difficoltà ed è convinto di avere tra le mani dei giovani bravi da cui ripartire”.

“Ho sentito Max stanco per la stagione vissuta, ma chi non lo sarebbe al posto suo al termine di un anno così faticoso? Da novembre, quando sono stati azzerati CdA e dirigenza, ha dovuto fare di tutto – prosegue Galeone – anche quello che non compete a un allenatore. E poi sono iniziate le penalizzazioni e tutto il caos”.

Juventus, Galeone assicura: “Allegri rimane. Vlahovic e Chiesa sacrificabili”

Galeone si è poi espresso sui singoli bianconeri e in particolare sui possibili sacrifici sul mercato di Vlahovic o Chiesa.

Queste il suo commento: “Se Vlahovic e Chiesa andranno via, pazienza… È il calcio. Ogni allenatore ha i propri pupilli e penso che la speranza di Max sia quella di non perdere Rabiot, che però ha il contratto in scadenza. Come mezzala vedrei bene Frattesi. E davanti alla difesa, anche se ha più di trent’anni, mi piace Fernando del Siviglia”. La Juve, dunque, dovrebbe ripartire ancora da Allegri.