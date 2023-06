Contatti già avviati, Maldini sorpassa il Napoli

Milan attivissimo sul mercato, Maldini sorpassa il Napoli nella corsa al giocatore: i contatti sono già stati avviati

Al centro della difesa del Lens è riuscito a riportare i ‘sangue e oro’ in Champions League dopo moltissimi anni, disputando un eccellente campionato.

Ora Kevin Danso è diventato automaticamente un uomo mercato. Il centrale austriaco, di origini ghanesi, è sotto contratto fino al 2026 con i transalpini, ma tanti club italiani sarebbero sulle sue tracce. Per lui si è parlato di Napoli come possibile rimpiazzo di Kim, ma anche di Milan: troppi gli errori nella rosa rossonera in fase difensiva e la proprietà potrebbe decidere di investire su un nuovo acquisto.

Milan, occhi su Danso per la difesa: contatti avviati

E dalla Francia sottolineano come sarebbero proprio i rossoneri in pole position per il difensore classe 1998.

Arrivato in Ligue 1 dall’Augsburg per 5 milioni, ora Danso vale almeno cinque volte tanto. ‘FootMercato’ sottolinea come la richiesta del Lens sia infatti tra i 25 e i 30 milioni di euro. Il Milan però avrebbe già avviato i contatti con l’entourage del giocatore, scrivono da Oltralpe. Il club rossonero, sempre molto vigile sul mercato francese, avrebbe visionato con grande attenzione il calciatore austriaco e gli osservatori milanisti ne sarebbero rimasti ben impressionati. Certo la richiesta del Lens e il lungo contratto del difensore sono ostacoli importanti, ma dalla Francia, appunto, sottolineano come il Milan abbia già attivamente fatto i primi passi. Prendendo dunque un vantaggio importante nei confronti del Napoli, che resta interessato al calciatore, ma anche della Fiorentina. Pure i viola, infatti, sono molto interessati al difensore austriaco. Il prezzo però non facilita le cose. Inoltre, il Lens, ha da potersi giocare la carta Champions League per convincere il difensore a restare. Una carta che i viola non possono permettersi.

Danso non è l’unico giocatore del Lens che è riuscito a conquistare Maldini e Massara. Quest’ultimo in particolare è un grande estimatore di Lois Openda, attaccante belga che è stato un vero e proprio trascinatore dei giallorossi. Oltre a lui continua a piacere molto Seko Fofana, nome da tempo accostato alla mediana rossonera. L’ivoriano ex Udinese non rappresenta probabilmente una prima scelta, ma non è un’opzione da escludere.