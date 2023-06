Bufera Siviglia-Roma, comunicato UFFICIALE e Mourinho ‘trema’

Continuano le polemiche dopo la finale di Europa League tra Siviglia e Roma: doppio comunicato ufficiale e Mourinho ‘trema’

Non si placano le polemiche dopo Siviglia-Roma, finale di Europa League. Partita vinta dagli spagnoli ai rigori, ma caratterizzata da un arbitraggio duramente contestato dalla società giallorossa, sia in campo che nel post partita, e che non è andato giù neanche a José Mourinho.

Lo Special One si è reso protagonista di una furiosa protesta nei confronti del direttore di gara inglese Anthony Taylor all’uscita dalla zona mista dello stadio. Una scena che non è passata inosservata e che ha sollevato non poche polemiche contro il tecnico portoghese. Non bastasse, in aeroporto l’arbitro ha subito anche gli insulti dei tifosi della Roma, alla presenza di moglie e figlia.

Un episodio spiacevole che ha fatto molto rumore e sul quale ora si registra una doppia presa di posizione.

Insulti a Taylor, il comunicato della Premier League

A difesa dell’arbitro inglese Taylor si è, infatti, schierata la Premier League con un comunicato: “Siamo scioccati e sconvolti dagli abusi inaccettabili diretti su Anthony Taylor e la sua famiglia mentre tornavano dalla finale di Europa League”.

La nota poi continua: “Nessuno dovrebbe subire il comportamento imperdonabile che ha dovuto subire ieri. Anthony è uno dei nostri arbitri più esperti e affermati e sosteniamo in pieno lui e la sua famiglia”.

Messaggio simile anche da parte dell’Associazione degli arbitri inglesi che si definiscono “sconvolti dagli abusi ingiustificati e ripugnanti rivolti ad Anthony e alla sua famiglia” al ritorno da Budapest e assicurano che continueranno a “fornire il nostro pieno supporto” a Taylor e alla sua famiglia”.

Tornando a Mourinho, c’è ora da valutare quel che sarà la decisione della Uefa che sta valutando il suo comportamento dopo la partita con lo sfogo indirizzato al direttore di gara. La Federcalcio europea sta raccogliendo tutti gli elementi utili e non è escluso che per il tecnico della Roma arrivi una pesante sanzione con una lunga squalifica.