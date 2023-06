Erede Allegri e dimissioni: sta succedendo di tutto

Ultima partita stagionale e poi solo futuro da ridisegnare all’orizzonte per la Juventus, che dovrà lavorare anche su un eventuale post Allegri. Il nome di Tudor è caldo

L’annata terribile della Juventus volge alle battute conclusive, con l’ultima gara stagionale contro l’Udinese che farà calare il sipario di un biennio senza titoli dal ritorno in panchina di Massimiliano Allegri. Al netto delle enormi problematiche anche extra campo che ha vissuto il club, spesso al centro della bufera mediatica di critiche ci è finito proprio l’allenatore.

Chiusa la vicenda legata alle sentenze e col campionato di fatto alla fine, in casa bianconera si può iniziare a programmare il futuro anche a partire dalla panchina. Allegri ha ancora due anni di contratto particolarmente onerosi ma in caso di divorzio la società si guarda intorno, ed a tal proposito Igor Tudor resta il favorito in caso di cambio per il prossimo anno.

Allegri ha ancora due anni di contratto da circa 7 milioni netti a stagione e rappresentano un ostacolo non da poco. Il profilo di Tudor resta però intrigante e dalla Francia arrivano ulteriori novità sui suoi movimenti.

Calciomercato Juventus, esito imminente sul futuro di Tudor: la situazione in Francia

Tudor è ancora sotto contratto per una stagione con il Marsiglia, fino a giugno 2024, e per ora si è mantenuto il vago sul suo prossimo futuro anche se sembra intenzionato a lasciare l’OM. Pablo Longoria e Javier Ribalta, che la scorsa estate avevano scommesso sull’ex Verona, apprezzano la personalità e la visione dell’allenatore, ma i dubbi restano.

Tudor martedì ha incontrato i suoi dirigenti per parlare di futuro, e come evidenziato da ‘L’Equipe’, mercoledì l’entourage è sbarcato a Marsiglia per parlare con Longoria e Ribalta in serata.

La stessa fonte parla poi di un contatto avvenuto qualche settimana fa tra la Juventus e l’agente dello stesso Tudor, anche se la strada resta lunga alla luce del legame con Allegri. Il tecnico croato sarà presente in conferenza stampa questo giovedì pomeriggio ed immancabili saranno i riferimenti al futuro.