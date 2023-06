De Laurentiis, scacco alla Juventus: i bianconeri non ci stanno

La Juventus prepara il proprio futuro ma è ‘bloccata’ dalle mosse di Aurelio De Laurentiis: il patron del Napoli tiene in stallo i bianconeri

Per la Juventus, le prospettive future si fanno un po’ più rosee, dopo la chiusura delle vicende di fronte alla giustizia sportiva italiana e il patteggiamento sul fronte manovra stipendi che ha consentito di limitare i danni a una multa da 718mila euro. I bianconeri potrebbero così confermare il piazzamento europeo per il prossimo anno (ma c’è ancora l’Uefa che ha l’ultima parola in merito) e soprattutto nella prossima stagione non avranno zavorre e potranno ripartire per un nuovo progetto.

L’idea è provare a ricostruire per essere subito in grado di rilanciare la sfida al Napoli neo campione d’Italia. E proprio con gli azzurri, si intrecciano molti dei destini bianconeri. Che vorrebbero mettere le basi del nuovo ciclo a partire da Cristiano Giuntoli nuovo direttore sportivo. Ma Aurelio De Laurentiis, presidente partenopeo, non intende certo rendere le cose facili ai torinesi, anzi.

Juventus-Giuntoli, è tutto fermo: la richiesta di De Laurentiis fa cambiare i piani

Su Calciomercato.it, abbiamo già raccontato che De Laurentiis intenderebbe liberare Giuntoli solo mediante il pagamento di una penale molto alta. Per essere ‘libero’ di andare via un anno prima della scadenza del suo contratto, il ds dovrebbe lasciare l’Italia e recarsi all’estero. In Inghilterra, il suo nome piace molto, con Aston Villa e Tottenham in cerca di una figura di spessore: a Birmingham sono rimasti scottati dal voltafaccia di Alemany, gli ‘Spurs’ non hanno ancora trovato un erede di Paratici, che ha lasciato dopo la squalifica Fifa.

La Juventus dal canto suo non intenderebbe pagare al Napoli un indennizzo per ottenere il via libera di Giuntoli e potrebbe ripiegare sulla promozione di Giovanni Manna al ruolo di ds della prima squadra, altra situazione di cui sulle nostre pagine vi abbiamo parlato. Quanto alle tempistiche per decidere il tutto, si farà chiarezza la prossima settimana dopo la festa scudetto, quando si capirà definitivamente se Giuntoli otterrà il lasciapassare da De Laurentiis o meno. Ma l’impressione è che il presidente azzurro vorrà in ogni caso prima risolvere la questione erede di Spalletti. Il tutto fa sì che il mercato della Juventus, al momento, sia sostanzialmente bloccato.