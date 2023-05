Milinkovic ‘stappa’ il mercato della Juve: scelta anti-Milan

Il centrocampista di proprietà della Lazio andrà in scadenza di contratto con il club biancoceleste nel giugno 2024

La difficile trattativa per il rinnovo di Milinkovic-Savic potrebbe portare Claudio Lotito ad aprire improvvisamente alla cessione nel corso delle prossime settimane. Il gigante serbo, in scadenza di contratto nell’estate 2024, non ha infatti accettato sino a questo momento il prolungamento in biancoceleste.

Rispetto ad un’ultima proposta da circa 4,5 milioni di euro a stagione respinta al mittente da parte del calciatore, la Lazio potrebbe a stretto giro mettere sul piatto del centrocampista un’offerta al rialzo sui 5 milioni. Uno sforzo economico importante da parte della società, ma comunque ben distante dalla prima richiesta pari a 6 milioni espressa dall’entourage di Milinkovic-Savic alla dirigenza per rimanere ancora per altre stagioni nella Capitale.

Per questa ragione, qualora un’intesa per il prolungamento non dovesse essere raggiunta entro l’estate, il club biancoceleste potrebbe decidere di aprire alle offerte in arrivo per il centrocampista, così da non correre il rischio di perderlo a zero e rinunciare ad una potenziale maxi plusvalenza. In Italia, ad esempio, il centrocampista è stato accostato di recente al Milan, anche se per anni è stato oggetto del desiderio della Juventus. Proprio i bianconeri, reduci dal patteggiamento sulla manovra stipendi, potrebbero presto tornare alla carica sul mercato.

Calciomercato Juve, scelto Milinkovic-Savic come colpo per lo scudetto

Nel sondaggio lanciato questa mattina su Calciomercato.it, è stato chiesto ai tifosi bianconeri quale potrebbe essere il miglior colpo da tentare in estate.

A trionfare con un netto vantaggio sugli altri potenziali obiettivi, è stato proprio Milinkovic-Savic. Il calciatore della Lazio è stato infatti il più votato dagli utenti di Twitter con il 61,8%. Sul secondo gradino del podio si è accomodato un altro centrocampista di fama internazionale in rotta con il club di appartenenza. Stiamo parlando di Marco Verratti (19,1%), probabilmente giunto a fine ciclo con il Paris Saint Germain dopo le furiose contestazioni da parte della tifoseria – anche – nei suoi confronti. Si posiziona poi al terzo posto il ritorno di Morata con il 9,9,%, di poco in vantaggio rispetto a Nico Gonzalez (9,2%) della Fiorentina.