Per Milinkovic-Savic cambia tutto: virata improvvisa

Numeri impressionanti ancora una volta nella stagione di Sergej Milinkovic-Savic che ha una situazione contrattuale delicata. La Lazio può cambiare ancora rotta

Lo scorso fine settimana la Lazio ha vinto in casa contro la Cremonese nel segno indelebile di Sergej Milinkovic-Savic che ha inciso con una doppietta pesante e che porta il suo bottino stagionale a ben 11 gol e 8 assist, considerando tutte le competizioni giocate con i biancocelesti.

Il club di Claudio Lotito ha quindi potuto ammirare ancora una volta il grande valore del classe 1995 che potrebbe anche aver giocato per l’ultima volta all’Olimpico. A tenere banco da tempo è una situazione contrattuale complicata, che vede l’accordo in scadenza a giugno 2024, che senza un rinnovo ‘costringerebbe’ la Lazio a cederlo già nel corso dell’estate ormai alle porte per evitare un bagno di sangue a zero.

Il calciatore è stato accostato a diverse big tra estero ed Italia, Milan compreso, anche se poi per ora di offerte concrete per lui non ce n’è stata ancora traccia. Non è quindi da escludere definitivamente un ribaltone che cambierebbe le carte in tavola.

Calciomercato Milan, la Lazio prepara la virata su Milinkovic-Savic: alza la posta per il rinnovo

Al netto della situazione contrattuale il problema è che di offerte vere non ce ne sono motivo per cui all’interno della società, secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, si starebbe facendo largo l’ipotesi di un cambio di strategia.

L’estate è lunga e la situazione offerte potrebbe cambiare, ma la Lazio ha tutta l’intenzione di chiarire per tempo il futuro del calciatore. In caso di permanenza però servirebbe un rinnovo di contratto, ed a tal proposito nei mesi scorsi la prima proposta di ingaggio era stata sui 4,5 milioni di euro, con un aumento di 500 mila rispetto allo stipendio attuale che non soddisfa l’entourage.

Lotito e soci però potrebbero provare ad arrivare a 5 milioni di euro, cifra con cui proverebbero una virata su Milinkovic, che dal canto suo ne gradirebbe sei. Sarri intanto attende, così come le squadre interessate potenzialmente al calciatore.