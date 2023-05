Grosso, dal summit per il futuro alle tre piste alternative | CM.IT

Si decide il futuro di Fabio Grosso in panchina: summit con il Frosinone, ma il tecnico guarda anche ad altre piazze in Serie A

Quella che ha visto il Frosinone tornare in Serie A dopo quattro anni di assenza dalla massima serie, è stata una cavalcata che reca tra i nomi principali quello di Fabio Grosso. Il tecnico, con i suoi, ha dominato il campionato cadetto e conquistato il traguardo promozione con largo anticipo. E ora in Ciociaria si prepara il terzo approdo in A della storia, nella speranza, questa volta, di mantenere la categoria per più di una stagione.

Si parte, inevitabilmente, dalle fondamenta, nella programmazione del futuro e dunque proprio dalla posizione dell’allenatore, il cui contratto con i gialloblù è in scadenza tra trenta giorni. Ai microfoni di Calciomercato.it, su Tv Play, il ds del Frosinone Guido Angelozzi aveva già preannunciato la volontà di trattenere Grosso e di discuterne con lui in un summit imminente.

Futuro Grosso: il Frosinone vuole blindarlo, ma piace anche ad altre squadre

Un incontro che avverrà a breve e nel quale il club frusinate ribadirà al tecnico la stima e la volontà di proseguire insieme per un progetto ambizioso anche nel prossimo campionato di Serie A.

Al termine di un biennio importante, Grosso è lusingato dalla proposta, ma al tempo stesso è naturale che stia attendendo di capire quali siano i movimenti in vista per quanto concerne le altre piazze in Serie A. Come appreso dalla redazione di Calciomercato.it, il suo nome ad esempio piace al Sassuolo, anche se i neroverdi sono vicini al rinnovo di contratto con l’attuale tecnico Dionisi, e al Bologna, da dove Thiago Motta potrebbe invece spiccare il volo verso una big. Sullo sfondo, la grande suggestione Juventus, alla quale è stato accostato in questi giorni. Dopo esserne stato giocatore e dopo l’esperienza di alcuni anni fa come tecnico della Under 19 bianconera, una eventuale chiamata da Torino in una terza veste lo stuzzicherebbe sicuramente. Da capire quali saranno i piani della dirigenza della Vecchia Signora per la ripartenza.