Angelozzi: “Nessun dubbio su Grosso. Gatti un Chiellini con i piedi di Bonucci”

Ai microfoni di Calciomercato.it, in diretta Twitch su Tv Play, oggi è intervenuto il ds del Frosinone, Guido Angelozzi. Da Grosso al mercato fino alla stima per Gatti

Il Frosinone ha conquistato una meritata promozione in Serie A. Successo importante per i ciociari che hanno quindi interrotto l’astinenza grazie ad una grandissima annata guidata dal timoniere Fabio Grosso. Ora spazio al futuro e ad una salvezza da provare a raggiungere.

Di quello che sarà il futuro anche del campione del Mondo 2006 ha parlato il ds Guido Angelozzi a Calciomercato.it su Tv Play: “Grosso non mi ha sorpreso perchè le sue qualità le conoscevo. Sono stato il direttore che l’ha portato dalla C2 alla A a Perugia. Lo conoscevo come persona ed anche come allenatore. Sapevo che aveva qualità importanti. Bologna e Sassuolo? Non lo so non è il momento di parlarne ora. Abbiamo un rapporto bellissimo con lui e a breve ci incontreremo per discutere la permanenza“. E sul lavoro al Frosinone: “Il merito è di Grosso, ha avuto la possibilità di esprimere le sue qualità. Tutti hanno lavorato bene”.

In merito alle conferme in rosa: “Per Caso non ci sono problemi. Con Turati stiamo parlando per il rinnovo del prestito, mentre per Mulattieri ci incontreremo con l’Inter, vedremo quali saranno le intenzioni della società”.

Dalla voglia di confermare Grosso al mercato e Gatti: parla Angelozzi

Al netto del futuro di Fabio Grosso, Angelozzi ha anche avuto modo di parlare di un ex calciatore del Frosinone, quel Fabio Gatti ora alla Juventus.

Il ds ciociaro ha detto: “Sinceramente un Gatti così me lo aspettavo, secondo me non sta giocando come sa fare lui, può giocare in qualsiasi squadra a livello europeo, per cui non mi è nuovo e anzi, quando non scende in campo mi meraviglio. Per me Gatti già è leader nella Juventus, lui è un Chiellini con i piedi di Bonucci”.

Infine ancora sul mercato Angelozzi ha risposto a domande su Gaetano e Oyono: “Gaetano è un buon giocatore, ci può stare nel Frosinone, ma in questo momento non abbiamo fatto programmi perché prima abbiamo bisogno che Grosso resti con noi per capire come intervenire. Oyono? Siamo felici di quello che ha fatto. È stato sfortunato con gli infortuni ma siamo soddisfatti. Abbiamo avuto richieste ma non è in vendita e rimarrà con noi”.