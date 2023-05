Di Maria è già dimenticato: trovato l’erede da 23 milioni

Di Maria è pronto a lasciare la Juventus: caccia al sostituto nel reparto offensivo per il club bianconero

La Juventus è pronta a ripartire senza Angel Di Maria nella prossima stagione.

Il ‘Fideo’ campione del mondo, a meno di colpi di scena, non rinnoverà il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con la società bianconera. Stagione deludente quella del ‘Fideo’ a Torino, con l’ex Paris Saint-Germain che è stato anche fischiato sonoramente dal pubblico dell’Allianz Stadium nell’ultima gara casalinga contro il Milan. L’amore tra Di Maria e la Juve non è mai sbocciato, con la dirigenza della Continassa che in attesa del nuovo Ds (Giuntoli?) potrebbe rivoluzionare il proprio reparto offensivo. Anche Vlahovic, Kean e Milik sono in bilico e la ‘Vecchia Signora’ è a caccia di rinforzi per restare comunque competitiva nonostante una stagione che la vedrà sicuramente fuori dalla Champions League.

Calciomercato Juventus, scatto per Pulisic: sorpasso a Milan e Napoli

In questo senso gli occhi degli uomini mercato bianconeri si sarebbero posati su Christian Pulisic, in uscita dal Chelsea dopo l’arrivo in panchina di Pochettino.

Secondo ‘ESPN’, l’allenatore argentino avrebbe dato il via libera e confermato la scelta del club londinese di privarsi del nazionale statunitense in estate. Il rinnovo dell’ex talento del Borussia Dortmund sarebbe da escludere, con i ‘Blues’ che per non perderlo a parametro zero tra un anno sono costretti a cederlo nei prossimi mesi al miglior offerente. E La Juve, in tal senso, si sarebbe portata in una posizione di vantaggio rispetto alle altre corteggiatrici di Pulisic, tra i quali figurano anche Napoli e Milan oltre alle big di Premier Manchester United e Newcastle, senza dimenticare inoltre il Galatasaray neo-campione di Turchia. Il Chelsea valuterebbe il giocatore classe 2000 circa 23 milioni di euro e l’ostacolo principale per la Juventus sarebbe l’oneroso ingaggio – che sfiora i 10 milioni – dell’attaccante a stelle e strisce. Da capire adesso se la Juventus affonderà prossimamente il colpo o virerà su altri obiettivi in attacco.